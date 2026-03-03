¿Por qué tendremos el 11 de marzo más tóxico desde el regreso a la democracia? Acá, algunas pistas

Esta mañana el presidente electo José Antonio Kast abandonó intempestivamente la reunión con el presidente Gabriel Boric en La Moneda y declaró suspendidas las reuniones de coordinación para el traspaso de mando. ¿Cómo es que llegamos al 11 de marzo más tóxico desde el regreso a la democracia?

Desde el retorno a la democracia, nunca antes se había interrumpido un proceso de traspaso de mando. Eso, hasta la mañana de este martes 3 de marzo. A ocho días del hito de toma de posesión del cargo, el presidente electo José Antonio Kast anunció la suspensión de todas las reuniones pendientes entre ministros salientes y entrantes. ¿La razón? La fallida reunión que tuvo con el presidente Gabriel Boric, agendada para aclarar los detalles del proyecto de cable submarino que impulsa la empresa China Mobile International.

En la cita, Kast le habría exigido a Boric retractarse —o aclarar, según a quién se le pregunte— de haber declarado que había informado al presidente electo sobre el tema del cable chino. El frenteamplista se rehusó. Como resultado, Kast y sus ministros se retiraron a los 20 minutos de La Moneda pese a que estaba presupuestada una cita de dos horas.

Tanto el mandatario en ejercicio como el electo se enfrentaron a los medios de comunicación para aclarar la crisis. Con todo, aún quedan preguntas en el aire, a saber:

¿Dónde inició la crisis del traspaso de mando?

La reunión entre Kast y Boric ya se anticipaba tensa desde que el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a contradecir un extracto de la entrevista al presidente que fue emitida anoche en Meganoticias.

Luego de salir de una bilateral realizada en la tarde de ayer lunes con el ministro Álvaro Elizalde, el futuro jefe del gabinete ministerial afirmó que era falso lo que mencionaba el presidente Boric en una entrevista que aún no se emitía, pero que ya contaba con un adelantado donde se escuchaba al presidente afirmar: “Le dije (a Kast) que quería conversar específicamente sobre el cable submarino”.

Alvarado fue consultado por el extracto y así respondió: “El presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino, por lo tanto acá no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular”.

“En las conversaciones que se sostuvieron —el presidente en ejercicio y el electo— no se le manifestó este tipo de situación que dice relación con el cable chino”, agregó.

¿Kast supo del cable chino antes de que estallara la crisis?

La discusión de si Boric previno a Kast del conflicto se ha trasladado al campo semántico. Mientras Boric aseguró que el tema le fue informado el 18 de febrero a Kast —dos días antes de que Estados Unidos anunciara la revocación de las visas de Muñoz, Araya y Petersen—, el republicano afirmó que el tema sólo le fue “enunciado” entre otras materias en una llamada de 16 minutos.

“El día miércoles 18 de febrero llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él (…) entre ellos la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido a amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen”, sostuvo Boric apenas salió Kast de La Moneda.

El presidente electo, tres horas más tarde, afirmó que el tema sólo le fue enunciado entre otras materias y que no se le dieron detalles, puesto que la llamada duró sólo 16 minutos y que él también puso sobre la mesa otras preocupaciones como los supuestos “amarres” que está llevando a cabo el Gobierno antes del cambio de mando.

“En principio la conversación (del 18 de febrero) iba a versar sobre el tema de la niñez, pero se fueron abriendo los temas a la regularización de inmigrantes, a la consulta que se está llevando adelante en la Araucanía, y finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable”, sostuvo Kast.

¿Pidió Kast a Boric retractarse?

El punto cúlmine de la reunión de este martes habría sido cuando Boric se negó a retractarse de lo dicho en la entrevista con Meganoticias. Las versiones, sin embargo, también se contraponen en la semántica: Boric afirmó que se le pidió una retractación, Kast dijo que pidió aclarar.

Lo que sí hubo fue una manifestación explícita del republicano para que Boric retrocediera en sus sus declaraciones.

“El presidente electo ha llegado a esta reunión exigiendo que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”, aseveró el mandatario.

Kast, en tanto, sostuvo que lo que pidió fue “aclarar” la situación y que la cancelación del traspaso de mando “no es solamente por los dichos del presidente que le he pedido aclarar”.

¿Se enteraron los ministros de Kast de la comunicación con Boric?

Algo que no ha contestado el presidente electo es si tras la comunicación con el presidente el 18 de febrero le transmitió a sus ministros, especialmente a Alvarado, el contenido de esa conversación.

La pregunta está instalada en La Moneda desde donde indican que llamó la atención lo tajante que fue Alvarado al negar que el presidente le informó a Kast, siendo que hoy fue el mismo mandatario electo quien confirmó que se le mencionó el tema.

Por lo mismo, la duda está en por qué el futuro ministro del Interior no hizo de inmediato la distinción que realizó Kast respecto a “informar” y “enunciar”.

De hecho, Alvarado manifestó que Kast “no tuvo conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino”.

El UDI no respondió preguntas en el punto de prensa.

¿Por qué Muñoz no informó a De Grange y cuándo lo haría?

Otro motivo del quiebre entre el gobierno saliente y el entrante es el reclamo de estos últimos ante el supuesto “ocultamiento” de información al ministro Louis de Grange.

De Grange se reunió el pasado 13 de febrero con Muñoz, instancia en que no se hizo mención al cable.

La justificación que ha transmitido el ministro a las autoridades políticas es que la información estaba siendo reservada hasta la reunión del 26 de febrero en que se iban a sentar los titulares de la cartera junto a sus respectivos subsecretarios de Telecomunicaciones.

Dicho encuentro no terminó sucediendo luego de que De Grange suspendiera las bilaterales y no asistiera a la reunión del miércoles pasado donde se iba a abordar el tema.

¿Qué tan importante fue el factor EE.UU.?

En el Gobierno la sensación que queda tras la bola de nieve que significó el cable chino es que el gran responsable de la tensión actual es el gobierno norteamericano.

El motivo es simple: Estados Unidos avanzó con las sanciones e hizo estallar la crisis, pese a que Muñoz había decidido paralizar el proyecto y traspasó la información al ministerio de Seguridad para que realizara las gestiones pertinentes a raíz de la advertencia del gobierno norteamericano.

En ese sentido, dicen del Gobierno, si es que EE.UU. no hubiese avanzado en las sanciones, la información habría sido traspasada con normalidad y reserva en la bilateral de la subtel fechada para el 27 de febrero.

El problema es que Muñoz, al reunirse con el embajador Brandon Judd el 2 de febrero, no le informó que se había paralizado la licitación, que a esas alturas ya había sido aprobada y revocada.