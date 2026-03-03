¿Semanas o días antes?: la fisura en la versión de Boric sobre cuando le informó a Kast del cable chino

En una primera instancia, el Presidente dijo que la comunicación se había dado “semanas” antes, pero hoy afirmó que fue sólo dos días antes de que Estados Unidos revocara la visa del ministro Muñoz.

“El día miércoles 18 de febrero, llamé al Presidente Electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él (…) entre ellos la situación del cable chino”.

Las palabras fueron pronunciadas por el presidente Gabriel Boric en un improvisado punto de prensa en La Moneda luego de que fracasara la reunión pactada con el mandatario electo, José Antonio Kast.

La razón del quiebre fue la exigencia de Kast al llegar a la reunión: que Boric se retractara de la declaración que dio en una entrevista con Mega en la cuál aseguró que al republicano ya se le había informado sobre la situación del cable chino. Boric se negó a dicha solicitud y la bilateral concluyó a los 22 minutos.

El problema es que el relato de Boric tiene una fisura no menor.

Hoy sostuvo que tomó comunicación con Kast para informarle dos días antes. En la entrevista con Meganoticias dijo que había sido semanas antes.

“Hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción sobre el asunto ya que Estados Unidos ya había manifestado amenazas”, aseguró el mandatario en la entrevista televisada.

Instancia en la que también acotó que “le dije que quería conversar específicamente sobre el cable submarino”.

Hoy Boric dijo que “el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.

Kast abordará el asunto a las 11:00 horas de la Oficina del Presidente Electo (OPE).