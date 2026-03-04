“Estamos dispuestos a conversar, pero…”: la respuesta del equipo de Kast a propuesta de Boric de retomar diálogo

La futura vocera reiteró la postura del presidente electo, luego de que se quebrara la comunicación con el Gobierno de Boric.

La futura vocera del gobierno de José Antonio Kast, Mara Sedini, encabezó el punto de prensa desde el Hotel Radisson Blu, donde se lleva a cabo una jornada de trabajo y coordinación, oportunidad en la que abordó el reciente llamado que hizo el presidente Gabriel Boric, tras el quiebre.

Ante las declaraciones del mandatario desde Punta Arenas, la integrante del próximo Gabinete precisó que “estamos dispuestos a diálogos“. Sin embargo, reiteró y dejó en claro que “los traspasos bilaterales se han dado por terminado“.

En ese sentido, explicó que “se pueden conversar muchas cosas, sobre todo porque se viene un cambio de mando tremendamente republicano, tremendamente institucional como siempre ha caracterizado a nuestro país. Si se necesita tener contacto entre el presidente y el presidente electo, las líneas están abiertas“.

“Que se cierren las bilaterales no implica que no puede haber diálogo. Vamos a insistir que para nosotros, lo más importante, es partir una gestión fuerte y dedicada a las emergencias que les prometimos a todos los chilenos que vamos a enfrentar. Eso implica que nunca se cierra el diálogo”, reiteró.

El llamado de Boric a Kast

Desde Punta Arenas, el presidente Gabriel Boric abordó el quiebre en las comunicaciones con el presidente electo José Antonio Kast. Ahí, manifestó sus intenciones de retomar las reuniones de traspaso de mando que quedan pendientes.

“Un Presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile, y Chile no está para peleas chicas. Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y estemos a la altura de nuestras responsabilidades. Y eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales, políticas, el interés de Chile“, indicó al final de su discurso.

De esta forma, manifestó su “disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante”.

“Más allá de las tensiones, las diferencias que puede haber, más allá de incluso la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción de que tenemos que honrar. Yo personalmente, y mi gobierno, está plenamente disponible a aquello“, añadió.