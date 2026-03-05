VIDEO – “He tenido que empezar terapia de manera muy urgente”: qué pasará con la diputada Javiera Morales tras ser diagnosticada con cáncer

La parlamentaria reelecta en noviembre pasado explicó cómo funcionará su oficina durante su tratamiento.

La diputada Javiera Morales (FA) confirmó que debió iniciar de manera urgente una terapia que la obligará a ausentarse de la labor legislativa, luego que le diagnosticaron un cáncer de mamas.

La parlamentaria de la Región de Magallanes empleó sus cuentas en redes sociales para informar que “lamentablemente, hace dos semanas me diagnosticaron cáncer de mamas triple negativo”.

“Por lo tanto, he tenido que empezar una terapia de manera muy urgente, lo que me va a tener fuera unos meses de la actividad como parlamentaria y representante por la región de Magallanes”, complementó.

Morales aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido y aseveró que “estoy entera, estoy parada, estoy esperanzada, porque esto llegó en un momento en que todavía estoy a tiempo“.

“Gracias a la terapia y nuestro sistema de salud, es muy probable que salga adelante, y así lo creo y así tengo todas las energías puestas“, sostuvo en el video que compartió.

Qué ocurrirá con su oficina mientras dure el tratamiento

Indicó que mientras dure su tratamiento “va a estar mi oficina en Punta Arenas y mi oficina en Puerto Natales con ese equipo maravilloso recibiéndolos, atendiéndolos y, en la medida de mis posibilidades, seguiré levantando la voz como corresponde por nuestra región“.

En esa línea, la parlamentaria recalcó que “como todo ser humano, requiero unos meses para salir de esta enfermedad“.

“No lo puedo negar, pero cuando ya supe que no estaba esparcido, la verdad es que respiré muy profundo. Yo amo la vida, me encanta mi vida, soy muy feliz y quiero seguir viviéndola”, añadió la diputada Javiera Morales al abordar el cáncer que la aqueja.

En octubre del año pasado, la senadora de María José Gatica (RN) informó que fue intervenida quirúrgicamente, luego que a través de un examen se detectara que padecía cáncer de mama.