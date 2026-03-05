La iniciativa permitiría que personas mayores de 70 años cumplan sus condenas en casa, incluyendo a quienes cometieron delitos graves como homicidios, violaciones o crímenes de lesa humanidad.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó su profunda preocupación tras la aprobación en general en el Senado de un proyecto de conmutación de penas, que modifica la forma en que se cumplen las penas privativas de libertad.

Según expresó la autoridad, el avance de esta iniciativa representa un retroceso en materia de persecución penal y un golpe emocional especialmente para los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Al respecto, el ministro Gajardo recalcó que “hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país”. Asimismo, Gajardo calificó el texto como “incomprensible” y aseguró que se discutieron extensamente sus efectos, los cuales, a su juicio, no fueron debidamente evaluados.

Según lo que propone la iniciativa, todas las personas condenadas mayores de 70 años podrían pedir terminar de cumplir sus penas en sus domicilios. Esta opción estaría abierta no solo a quienes cometieron delitos comunes graves, como homicidios, femicidios o violaciones, sino también a sentenciados por crímenes de lesa humanidad, que en la actualidad son alrededor de 300 personas.

Además, la iniciativa favorecería a personas con enfermedades crónicas —unas 10.000— y a miles que se encuentran en situación de discapacidad, lo que, según Gajardo, evidencia una mala redacción técnica de la norma.

La Quintrala, psicópata de Alto Hospicio, Krassnoff y más: los polémicos y conocidos reos que se verían beneficiados por proyecto de conmutación de penas

Julio Pérez Silva (Psicópata de Alto Hospicio)

Condenado por asesinar a 14 adolescentes (la mayoría menores de edad) en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, Pérez Silva cumple presidio perpetuo calificado en Colina 1. Tiene 62 años y por su edad y su deterioro físico podría optar al beneficio. Es considerado el mayor asesino en serie de la historia moderna de Chile.

María del Pilar Pérez

Conocida como La Quintrala, la mujer tiene 74 años y fue condenada a presidio perpetuo en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, por un triple homicidio y varias delitos planificados.

Miguel Krassnoff Martchenko

Es un ex militar chileno y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) conocido por ser uno de los criminales con mayores condenas en la historia de Chile debido a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. En la actualidad suma más de 1.000 años de cárcel.

Hugo Bustamante Pérez

Es un asesino en serie chileno, de 60 años, actualmente está condenado a presidio perpetuo por el homicidio de dos personas en 2005 y por femicidio, estupro, abuso sexual y corrupción de menores hacia la menor Ámbar Cornejo, en el año 2020. En 2024 confesó que asesinó a dos personas en 1996,​ delito por el cual no se encuentra condenado.

Pero no son los únicos; en la lista también figuran Ángela Vivanco, Luis Hermosilla y los cabecillas del Tren de Aragua.