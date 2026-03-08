Vallejo en el 8M: “No es justo para las mujeres que el caso Monsalve borre todos los avances que logramos como Gobierno”

La ministra vocera defendió el legado feminista de la administración Boric en el Día Internacional de la Mujer, pero reconoció que la gestión del caso del exsubsecretario Manuel Monsalve fue el momento “más complejo y difícil” del gobierno.

La ministra vocera Camila Vallejo cerró el último 8M del gobierno de Gabriel Boric con una defensa del legado feminista de la administración, pero también con una autocrítica directa sobre el manejo del caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, acusado de violación y abuso sexual.

“Yo creo que este Gobierno avanzó en políticas feministas de manera decidida”, afirmó Vallejo en entrevista con Estado Nacional de TVN, en la mañana de este domingo.

Consultada específicamente sobre si fue un gobierno feminista, la vocera matizó: “Yo creo que fue un Gobierno que trató de ser feminista en casi todos los aspectos”.

La ministra reconoció que la administración enfrentó momentos donde sostener ese compromiso fue particularmente difícil.

“Tuvimos momentos donde el enfrentar la coyuntura o crisis con perspectiva feminista obviamente era un tremendo desafío”, señaló, ejemplificando de inmediato con el caso Monsalve. “Yo creo que ese fue el momento más complejo y difícil”, sostuvo.

La deuda del caso Monsalve

Vallejo fue enfática al reconocer que la renuncia del exsubsecretario debió haber ocurrido antes. “Debió haberse pedido la renuncia al subsecretario horas antes. Yo creo que es básicamente un consenso dentro del Gobierno. Y hacia afuera también. Yo creo que ese fue el momento más duro para quienes tenemos obviamente un compromiso con las mujeres”, afirmó.

Sin embargo, la vocera defendió la conducta posterior del ejecutivo frente a la crisis. “Hicimos todo lo que estuvo a nuestra disposición para colaborar con la justicia, más allá incluso de la ley”, señaló.

Vallejo también apeló a que ese episodio no opaque el balance general del gobierno en materia de género.

“Yo creo que no es justo para las mujeres de nuestro país permitir que ese episodio nuble o borre todos los avances que logramos como Gobierno”, afirmó la ministra.