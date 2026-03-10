“Asumo la responsabilidad”: el mea culpa de Boric por Caso Monsalve y la casa de Allende en su adiós de La Moneda

Boric hizo alusión a las grandes polémicas de su administración, indicando que “hubo errores que no puedo desconocer, y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan”.

El presidente Gabriel Boric realizó desde La Moneda su última cadena nacional como jefe de Estado, poniendo énfasis en los avances logrados bajo su mandato, pero también apuntando a las grandes polémicas de su Gobierno, como la fallida compra de la casa de Salvador Allende y el Caso Monsalve, dejando en claro que “asumo la responsabilidad”.

Junto con ello, tuvo palabras para la ceremonia de cambio de mando, que se concretará este 11 de marzo en Valparaíso, indicando que “pese a las tensiones de las últimas semanas y a partir de las conversiones que he podido tener con quien mañana asumirá esta responsabilidad de la Presidencia de la República, les aseguro chilenos y chilenas, que tendremos un cambio de mando impecable”.

El saliente jefe de Estado expresó que “soy un presidente joven que asumió esta responsabilidad a los 36 años y la termina a los 40. Quiero que sepan que tomé con humildad el mandato que hace 4 años ustedes me dieron”.

“Les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad. Y puedo decirles con tranquilidad, tal como lo señalé el día sábado, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias”, puntualizó el presidente Gabriel Boric.

No obstante, el presidente Boric también hizo alusión a las grandes polémicas de su administración, indicando que “hubo errores que no puedo desconocer, y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan”.

“Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra de la casa del ex presidente Salvador Allende. En ambos asumo la responsabilidad”, dejó en claro el jefe de Estado.

Sin embargo, Boric recalcó que “la dignidad del presidente no se mancha por los errores que yo pude haber cometido”.

En su despedida, el saliente mandatario puntualizó que “puedo afirmar hoy que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás, y eso, y bien vale decirlo, lo hemos logrado trabajando sobre lo obrado por quienes nos antecedieron históricamente en esta difícil tarea”.