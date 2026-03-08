Encuesta Criteria: Boric se va con nota roja y el peor promedio de un presidente desde el retorno a la democracia

El sondeo revela que el mandatario termina su gobierno con 34% de aprobación y 58% de desaprobación, ubicándose por debajo de todos sus antecesores desde Patricio Aylwin. En todos los ámbitos evaluados, la ciudadanía le asignó nota roja.

El presidente Gabriel Boric cierra su mandato con la peor evaluación promedio de un jefe de Estado chileno desde el retorno a la democracia en 1990.

Así lo indica la última entrega de Agenda Criteria, correspondiente a la primera semana de marzo y que le asigna una nota final al gobernante frenteamplista de 3,4 en una escala de 1 a 7, dejándolo en el último lugar del ranking histórico de presidentes.

La encuesta, además, registra un 34% de aprobación y un 58% de desaprobación de su gestión. La brecha entre ambas cifras —24 puntos— da cuenta de un gobierno que no logró recuperar el capital político con que asumió en 2022, cuando su aprobación superó el 50%.

Peor que Piñera, Aylwin, Lagos, Frei y Bachelet

La comparación histórica frente a otros mandatarios también es desfavorable para Boric.

Según el mismo estudio, Sebastián Piñera obtiene el mejor promedio con nota 5,2, seguido por Patricio Aylwin con 4,3, Michelle Bachelet con 4,2, Eduardo Frei Ruiz-Tagle con 4,0 y Ricardo Lagos con 3,9.

Boric queda tres décimas por debajo del expresidente Lagos y casi un punto completo por detrás de Bachelet, figura emblemática de la centroizquierda chilena, con una nota final de 3,4.

El desempeño sectorial profundiza el diagnóstico. La ciudadanía le puso nota roja en todos los ámbitos medidos: previsión obtuvo la mejor calificación con un 3,7, seguida de inflación con 3,6, salud con 3,4 y empleo con 3,3. Los peores registros se concentran en las materias de mayor sensibilidad ciudadana: inmigración con 2,8 y delincuencia con 2,7.

La encuesta también midió la evaluación del gobierno entrante de José Antonio Kast, que registra un 44% de aprobación en su proceso de preparación, aunque con una caída de 4 puntos respecto de la medición anterior.

La desaprobación, en tanto, subió 4 puntos hasta llegar al 37%, en un período marcado por la polémica del cable submarino China-Chile y las tensiones en el traspaso de mando.