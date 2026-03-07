“He dado lo mejor de mí”: Boric agradeció apoyo de quienes lo fueron a despedir a La Moneda

“Soy un presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieron”, les dijo Boric a los asistentes.

A cuatro días de dejar el mando, el presidente Gabriel Boric participó este sábado en el acto de despedida de su gestión que se realizó en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda.

Alrededor de cinco mil personas llegaron al lugar para decirle adiós al mandatario, el que inicialmente salió a un balcón para saludar a los asistentes junto a su pareja, Paula Carrasco, y la hija de ambos, Violeta.

La actividad la convocó el colectivo “Unidos con Boric” y constó de presentaciones musicales y discursos de algunos de los organizadores.

Luego de su saludo inicial, el jefe de Estado bajó, salió a la plaza, donde se había instalado un escenario, y se dirigió a los asistentes.

Boric dijo en su despedida que se va “con las manos limpias”

El presidente Boric comenzó diciendo que “soy un presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieron“, y luego recalcó que “la política es un ejercicio colectivo y ha sido todo un equipo el que ha trabajado sin parar para hacer grande a Chile”.

“Les prometo desde el fondo de mi corazón que he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta responsabilidad, y puedo decir con tranquilidad y convicción que me voy con la frente en alto y con las manos limpias“, manifestó.

A continuación, afirmó que “he recorrido Chile entero y en todos esos lugares me he encontrado con el pueblo chileno que no se deja doblegar ante incendios ni terremotos, ese que se revela ante amenazas vengan de donde vengan o ante interesados pesimismos”.