Máximo Pavez, subsecretario del Interior: “Ha comenzado la instalación del gobierno de emergencia”

Respecto de las prioridades que tendrá el nuevo gobierno, mencionó "la emergencia económica, la emergencia fiscal, la seguridad y, fundamentalmente, la emergencia social".

Máximo Pavez se transformó este lunes en el nuevo subsecretario del Interior con el propósito de “contribuir a generar la instalación constitucional del futuro gobierno en el contexto de la ceremonia de transmisión del mando”, según destacó en sus primeras declaraciones en La Moneda.

La primera autoridad del gobierno del presidente electo en asumir su cargo resaltó que los cambios de mando forman parte de la fortaleza institucional del país.

“Valoramos que la jornada de hoy se haya llevado adelante tal cual como se previó hace varias semanas atrás, cuando hicimos los primeros contactos con el gobierno del presidente Boric, específicamente respecto del Ministerio del Interior”, manifestó.

Junto con tratar los protocolos de la ceremonia de transmisión del mando y las coordinaciones ante eventuales eventos de emergencia con la directora nacional del Senapred, Alicia Cebrián, Máximo Pavez también tomó parte en una videoconferencia con los futuros delegados presidenciales regionales.

Subsecretario del Interior sobre el gobierno de emergencia

La autoridad también confirmó que durante la jornada se reunió con los futuros subsecretarios de Estado, con el propósito de abordar la redacción de los decretos de instalación y “hacerse de la información final necesaria para poder instalar los equipos”.

“Quiero dar cuenta al país que el día de hoy, 9 de marzo, ha comenzado el proceso de instalación del gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast con la esperanza de poder asumir las tareas en un contexto de gobierno de emergencia”, manifestó a continuación el subsecretario del Interior.

Respecto de las prioridades que tendrá el nuevo gobierno, mencionó “la emergencia económica, la emergencia fiscal, seguridad y, fundamentalmente, la emergencia social, centrada en temas de reconstrucción de los incendios, por supuesto en Valparaíso, y en la zona centro-sur”.

“En materia de seguridad, nosotros tenemos muy claro que el Plan Escudo Fronterizo y que, por supuesto, todo el Plan Desafío 90, que contiene medidas específicamente en el ámbito de la seguridad que está llevando adelante la ministra Steinert con los dos subsecretarios al respecto, es una tarea prioritaria“, puntualizó.

“Lo que a nosotros nos interesa hoy día es la instalación del gobierno de emergencia y empezar con todo el trabajo para poder gobernar una vez que el presidente Kast haya asumido el mando de la nación“, concluyó Máximo Pavez.