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Política

“Tus mentiras no me dejan otra”: Giorgio Jackson viraliza chat con Desbordes por ex jefa Subdere con cáncer

El ex ministro de Desarrollo Social respondió a los cuestionamientos de Mario Desbordes.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Giorgio Jackson, ex ministro de Desarrollo Social de Gabriel Boric, también se sumó a la discusión generada por el caso de Eleonora Espinoza, exjefa de la División de Estudios y Políticas Públicas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), tuvo que dejar su cargo en 2022.

La otrora funcionaria aseveró que fue desafectada por el gobierno anterior en medio de su recuperación por una reconstrucción mamaria a raíz de un cáncer de mama, el mismo día en que Sebastián Piñera le traspasó el mando a Boric.

Ante esto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseveró que realizó gestiones ante Giorgio Jackson, quien asumiría como titular de Desarrollo Social, y Miguel Crispi, quien fuera su subsecretario, antes de la instalación del gobierno para que Espinoza no fuera cesada.

Sin embargo, Crispi le respondió a Desbordes: “Mario, sabes bien que la renuncia fue puesta a disposición y aceptada el 28 de febrero por el gobierno anterior. Días después de asumir, cuando recibí tu mensaje te llamé personalmente, me dijiste que su situación laboral ya estaba resuelta. No entiendo la polémica que intentas armar”.

Pero el jefe comunal reiteró su postura: “A usted y al señor Jackson los llamé semanas antes del cambio de mando. Con ambos conversé la situación en detalle, y ambos quedaron de revisar lo pedido. No es cierto que me comunique con usted días después de asumir. Por favor no mienta, mejor hubiera sido guardar silencio como hizo su compañero”.

En vista de estas palabras, Giorgio Jackson se sumó a la polémica y compartió la conversación que mantuvo sobre el tema con Mario Desbordes, la cual se concretó una semana después del cambio de mando.

“Mario, tus mentiras y operaciones mediáticas —que no logro entender— no me dejan otra. PD: por lo que veo en los comentarios, los vecinos de Santiago preferirían que su alcalde dedique el tiempo en otras cosas, en vez de estar en Twitter inventando polémicas oportunistas”, cerró el otrora dirigente universitario.

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