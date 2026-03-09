Los frenéticos preparativos para el cambio de mando y la robusta agenda de Kast antes de llegar a La Moneda

El Congreso Nacional ultima los detalles logísticos para la ceremonia del miércoles 11 de marzo, mientras el presidente electo tiene programada una extensa jornada de reuniones bilaterales con más de veinte delegaciones internacionales.

A menos de 48 horas del cambio de mando, el Congreso Nacional aún alista los detalles técnicos y logísticos para albergar el máximo hito republicano del país.

Para las 12:00 horas de este miércoles 11 de marzo está programado el inicio de la ceremonia de traspaso de mando en que Gabriel Boric pasará la banda presidencial a José Antonio Kast, presidente electo por los próximos cuatro años.

A la cita republicana están invitados varios líderes del continente, entre ellos el rey Felipe VI de España; el mandatario argentino, Javier Milei; el presidente de Brasil, Lula da Silva; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y otras 29 altas autoridades de países del continente y del concierto internacional. Todas ellas tienen autorización para llegar con sus cónyuges, previo acuerdo con la Cámara Alta.

A la lista se suman otras personalidades como Eduardo Frei (DC), único exmandatario que se hará presente en el Salón de Honor del Congreso Nacional. El expresidente estará acompañado de su esposa, Marta Larraechea. También estarán presentes, a petición de Kast, Cecilia Morel, exprimera dama y esposa del fallecido expresidente Sebastián Piñera; y la Premio Nobel, María Corina Machado.

Se suman a la delegación de Kast los ministros y sus subsecretarios, además de las autoridades del Gobierno saliente.

Ante la masiva asistencia, el lunes de esta semana se pudo ver intensos trabajos en el Congreso: reacomodo de sillas para aumentar la capacidad, visita de Carabineros para coordinar la seguridad del evento, adaptación de los jardines para recibir a la prensa nacional e internacional y la adaptación de espacios del Senado para los ingresos de autoridades.

La idea es que todas las autoridades que asistan puedan contar con un espacio determinado, ya que además de ministros e invitados del presidente, también asistirán autoridades de otros poderes e instituciones, como la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Chevesich; el fiscal nacional, Ángel Valencia, y la contralora general de la República, Dorothy Pérez.

Jardines del Congreso Nacional 09/03/2026. EL DÍNAMO.

A ellos se suman el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata; el director de la PDI, Eduardo Cerna; y las autoridades castrenses Pedro Varela (Ejército), Fernando Cabrera (Armada) y Leonardo Romanini (Fach).

Carabineros supervisa palcos del Salón de Honor. 09/03/2026. EL DÍNAMO.

A ese nutrido contingente de autoridades se suman los 155 diputados y los 50 senadores que compondrán la legislatura 2026-2030.

La intensa agenda de Kast previo a la toma de posesión

A la par de los preparativos en el Congreso, José Antonio Kast afrontará una intensa jornada de reuniones bilaterales con distintas autoridades de países del hemisferio y de organizaciones gubernamentales internacionales.

Este martes 10 de marzo, el presidente electo recibirá en el Palacio Cousiño a representantes de más de una veintena de países y organismos. La agenda se extenderá desde las 9:00 hasta las 19:10 horas e incluirá encuentros con el diputado de Corea del Sur, Chung Ilyoung; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el secretario general de la OEA, Albert Ramos; y el presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan.

La jornada también contempla audiencias con el primer ministro de Haití, Alix Didier; una asesora de la primera ministra de Japón, Matsushina Midori; el director general del Observatorio Europeo Austral (ESO), Xavier Barcons; y el presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi Alami.

A mediodía, Kast se reunirá con el rey de España, Felipe de Borbón. Por la tarde recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha; la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro; el presidente ejecutivo del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz; el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Kirti Vardhan Singh; y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

La agenda cerrará con los presidentes de Honduras, Nasry Asfura; y Bolivia, Rodrigo Paz; la senadora italiana Anna Maria Bernini; el subsecretario parlamentario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Christopher Phillip James; la ministra francesa para la Francofonía, Eleonore Caroit; y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.