Kast defiende a Quiroz de “fuego amigo” de Monckeberg: “No podría reconocer ninguna de las falencias graves que alguien señale”

El jefe de Estado aseveró que Jorge Quiroz ha dejado sorprendidos a los inversionistas extranjeros “de la capacidad de diálogo, de escuchar, y del conocimiento técnico que tiene”.

El presidente José Antonio Kast salió a blindar a Jorge Quiroz, luego que el ministro de Hacienda recibiera duras críticas de Cristián Monckeberg, ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera.

El otrora parlamentario declaró que Quiroz tiene “falencias graves desde el punto de vista de la bajada, de llegar a acuerdos, de entender el mundo político que es distinto al mundo privado”.

En esta línea, Monckeberg planteó que “afortunadamente existe el ministro (Claudio) Alvarado y Pepe García” para hacer frente a estas “falencias“.

Sin embargo, el presidente Kast desestimó estos cuestionamientos, declarando que “legítimo que cada uno exprese su opinión y creo que es sano que haya debate, pero no me hago cargo de comentarios que pueda hacer cualquier persona cuando estamos viendo avances concretos”.

Junto con ello, el jefe de Estado aseveró que Jorge Quiroz ha dejado sorprendidos a los inversionistas extranjeros “de la capacidad de diálogo, de escuchar, y del conocimiento técnico que tiene”.

“Yo no podría reconocer ninguna de las falencias graves que alguien señale del ministro Quiroz”, dejó en claro José Antonio Kast.

En vista que las críticas hacia el ministro de Hacienda vienen desde RN, que es parte del oficialismo, Kast precisó que “sería bueno poder organizar alguna reunión con aquellos que tienen una mirada más críticas con el ministro Quiroz para que vayamos confrontando opiniones, conocimientos”.

No obstante, el gobernante dejó en claro que no acepta estas críticas del gobierno anterior: “Hemos visto algunas personas, que son exautoridades del gobierno que recién pasó, tratando de dar cátedra. Y yo me pregunto, ¿Qué nos entregaron? Un país endeudado, con más cesantía que nunca, con menos viviendas, con menos posibilidades de acceder a la vivienda, con una seguridad importante”.