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Tribunal fija indemnización por brutal ataque de perro a niño en condominio

El tribunal acreditó negligencia tanto del dueño del animal como de la administración del condominio.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Primer Juzgado Civil de Valdivia dictó una sentencia que ordena el pago de indemnizaciones por un total cercano a los 15 millones de pesos, tras un grave ataque de un perro a un menor de 13 años ocurrido en abril de 2024 al interior del condominio Jardín Urbano 2.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el animal, que no pertenecía al recinto, logró ingresar al condominio, donde comenzó a perseguir agresivamente a un grupo de niños. En medio de la situación, la víctima fue alcanzada y sufrió lesiones en el cuello, cabeza y extremidades.

Según la demanda, la rápida intervención de vecinos fue clave para trasladar al menor a un centro asistencial, evitando consecuencias aún más graves. “De no haber mediado la oportuna acción de vecinos para su traslado al hospital, el menor pudo haber fallecido”, se expuso en la acción judicial.

El fallo estableció responsabilidades compartidas. Por un lado, el tribunal determinó negligencia del dueño del perro por incumplir su deber de cuidado sobre el animal. Por otro, también atribuyó responsabilidad al condominio por la falta de medidas de seguridad y la ausencia de protocolos de emergencia.

En ese contexto, el abogado demandante, Francisco Lara, valoró la resolución y destacó su relevancia. “La tesis es que se acreditó suficientemente que el daño psicológico causado ante un evento que pudo haber costado fácilmente la vida debe ser indemnizado o reparado en relación al riesgo que realmente se sufrió”, señaló.

En cuanto a las compensaciones, el tribunal ordenó el pago solidario de poco más de 12 millones de pesos en favor del menor, por concepto de daño moral, daño emergente y las lesiones sufridas. Asimismo, se estableció una indemnización de tres millones de pesos para la madre, por daño extrapatrimonial.

Si bien la demanda original contemplaba una compensación cercana a los 80 millones de pesos, la parte demandante anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones para intentar ajustar el monto de la indemnización conforme a la gravedad de los hechos.

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