Pamela Jiles presidiría la Cámara: los detalles del acuerdo administrativo entre el oficialismo, la DC y el PDG para controlar la testera

Según el acuerdo, quienes acompañarán a Pamela Jiles en las vicepresidencias de la mesa directiva serán un diputado del PPD y otro del PS.

Este martes se dio a conocer los detalles del acuerdo administrativo entre el actual oficialismo, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG), el cual definió que Pamela Jiles se quede con la presidencia de la Cámara de Diputados durante todo 2026.

En concreto, las bancadas establecieron que la militante del PDG conforme la mesa directiva de la cámara baja con un personero del PPD y otro del PS, quienes estarán en las vicepresidencias. Respecto al año siguiente, dicho cargo lo ejercerá la DC, en 2028 será el turno del PS, y el PDG nuevamente llegará a la testera en 2029.

“Estimamos relevante para efectos de resguardar los necesarios equilibrios institucionales, que la Cámara de Diputados y Diputadas sea presidida por una expresión distinta a la del actual Ejecutivo. Estamos convencidos de que ello contribuye al adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas y al fortalecimiento del clima de estabilidad que nuestro país requiere”, justificó el jefe de bancada del PS, Juan Santana.

El acuerdo administrativo entre el oficialismo, la DC y el PDG para la presidencia de la Cámara de Diputados

Tras ello, expuso que los partidos que se suscribieron al acuerdo son el PDG, el PS, PPD, el Frente Amplio, el PC, la DC y el Partido Liberal.

Sobre los votos de los parlamentarios progresistas independientes o de partidos no firmantes, como es el caso de Jaime Mulet (FRVS), Santana expresó que “hay algunos de los diputados que sí han ratificado su apoyo a este entendimiento y hay otros que han manifestado su voluntad, como el diputado Mulet, de ojalá haber llegado a un acuerdo administrativo amplio, pero eso no es lo mismo a decir que no va a votar por este acuerdo”.

En cuanto a una posible maniobra de la oposición para frustrar este acuerdo, el parlamentario comentó que “no desconozco, digamos, qué gestiones se están haciendo desde el nuevo gobierno para esto de efecto. Lo cierto es que nosotros tenemos confianza en que el día de mañana nos va a ir bien“.

A lo que añadió: “No es un acuerdo político, es un acuerdo administrativo y defendemos y reconocemos las legítimas diferencias que hay políticamente entre las fuerzas políticas que aquí están presentes. Y vuelvo a reiterar, no fuimos nosotros quienes hicimos propuestas con exclusiones y vetos”.

Por su parte, el jefe de bancada del comité DC e independientes, Héctor Barría, defendió la elección de Pamela Jiles: ” Se produce por un criterio natural que es la que tiene la experiencia. Deberá comprender que el resto de nuestros diputados llega por primera vez a la Cámara y creo que lo responsable es que asuma una persona que tiene experiencia”.

Por otro lado, los partidos definieron que las comisiones de Constitución y de Hacienda (en el primer año) queden en manos de la DC y el PC, respectivamente.