Antes de asumir como Presidente: Kast concretó la renuncia a su militancia en el Partido Republicano

El presidente electo, José Antonio Kast, presentó este martes 11 de marzo su renuncia al Partido Republicano, a pocas horas de asumir oficialmente como jefe de Estado en el cambio de mando presidencial.
La decisión se concretó en la antesala de su llegada a Palacio de La Moneda, marcando un paso que el propio líder republicano había anticipado durante la campaña.
Kast concretó la renuncia a su militancia en el Partido Republicano
Kast había comprometido públicamente que dejaría la colectividad que fundó antes de iniciar su mandato. El anuncio lo realizó durante el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión, instancia en la que aseguró que su futuro rol sería representar a todos los chilenos y no solo a su partido.
En esa ocasión, el ahora mandatario sostuvo: “Como lo dije hace cuatro años atrás entregué la chapita republicana (…) Porque hoy día voy a representar a Chile entero, sean militantes de mi partido, de cualquiera incluso a los del Partido Comunista”.
Con su renuncia a la militancia, Kast busca asumir la Presidencia con una posición institucional por sobre su colectividad política, en línea con la tradición de otros mandatarios que han optado por dejar sus partidos al llegar a La Moneda.