Las razones de Contraloría para validar el escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

La Contraloría General de la República desestimó una denuncia presentada contra el presidente electo José Antonio Kast por el uso del escudo nacional en su banda presidencial en la fotografía oficial que acompañará su mandato.

La acción fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica, quien cuestionó la legalidad del diseño de la banda utilizada por el futuro mandatario. Según su argumento, la presencia del escudo infringiría la Ley N.º 2.597 de 1912, que establece que la banda presidencial debe estar compuesta por tres franjas horizontales: azul, blanca y roja, sin mencionar otros elementos.

La denuncia surgió luego de que el equipo de Kast difundiera su retrato presidencial, el cual será distribuido en reparticiones públicas una vez iniciado su mandato. Rendón solicitó al organismo contralor que se suspendiera la impresión de la imagen para evitar un eventual uso indebido de recursos públicos si se determinaba que el diseño era ilegal.

Sin embargo, en un dictamen emitido el 10 de marzo de 2026, la Contraloría concluyó que la normativa invocada por el denunciante solo regula los colores y las proporciones de la banda presidencial, sin establecer restricciones respecto de otros elementos que puedan incorporarse.

El organismo también señaló que la Constitución reconoce como emblemas nacionales únicamente la bandera, el escudo de armas y el himno nacional, por lo que la banda presidencial no está incluida expresamente dentro de esa categoría. En esa línea, añadió que la legislación vigente tampoco prohíbe que el escudo sea incorporado en símbolos asociados al cargo presidencial.

Además, el dictamen recordó que la banda presidencial con el escudo ha sido utilizada por diversos mandatarios a lo largo de la historia de Chile, como Pedro Montt, Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Por ello, concluyó que su uso no puede considerarse irregular, dado que existen precedentes oficiales.

Con esta resolución, la Contraloría descartó que el retrato oficial del presidente electo infrinja la normativa vigente, validando así el uso del escudo en la banda presidencial que aparece en la imagen.