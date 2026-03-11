FOTOS – “A los haters, adiós”: diputada Rodríguez explicó por qué asumió con disfraz alusivo a Carabineros

Respecto de las críticas que recibió, sostuvo que “los que me dicen eso nunca han querido a Carabineros, nunca han honrado a Carabineros”.

La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, descartó que la vestimenta con que llegó para asumir su cargo en el Congreso Nacional fuera un disfraz y una burla hacia Carabineros.

La legisladora, que desde este 11 de marzo se transformó en parlamentaria por el distrito 9 de la Región Metropolitana, lució un traje con los colores de la institución policial, con un mensaje en su espalda y un cóndor bordado en el frente.

“Chao pensiones de gracia“, se pudo leer en la parte trasera de la chaqueta que llevaba la parlamentaria al prestar juramento en la Cámara Baja.

La misma legisladora compartió imágenes de su traje en sus redes sociales, en las que posteó: “Llegó el día. Gracias a todos“.

La diputada Rodríguez y su disfraz en alusión a Carabineros

La diputada Javiera Rodríguez aprovechó de explicar el traje en alusión a Carabineros que usó en el Congreso y descartó de plano que se trate de un disfraz o una burla contra la institución policial.

En esa línea, contó que sus padres son parte de Carabineros, por lo que eligió ese color para el traje, pero negó que intentara disfrazarse de carabinero.

“¿Cómo va a ser un cosplay o disfraz? Lo único que tiene es el color, que es inspiración en Carabineros, obviamente, si yo vengo de una familia. Mi papá y mi mamá son carabineros, jamás buscaría ridiculizar o disfrazarme“, planteó.

Respecto de las críticas que recibió, sostuvo que “los que me dicen eso nunca han querido a Carabineros, nunca han honrado a Carabineros y tratan de ridiculizar a todo aquel que hace referencia a ellos”.

En la parte final de su posteo, la diputada Javiera Rodríguez manifestó: “Así que a los haters, adiós“, concluyó.