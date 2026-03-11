Diputados oficialistas destacan cambio de mando y proyectan agenda de seguridad y crecimiento

Diputados de la UDI y del Partido Republicano proyectaron su apoyo a la agenda de seguridad, crecimiento económico y reformas que el Ejecutivo impulsará durante los próximos cuatro años.

Tras el cambio de mando presidencial, diputados oficialistas valoraron el proceso democrático y proyectaron los desafíos legislativos del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast.

Desde el Congreso, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y del Partido Republicano destacaron a EL DÍNAMO la transición política y adelantaron su disposición a colaborar con la agenda del Ejecutivo.

El diputado UDI, Eduardo Crettón valoró el traspaso de poder entre administraciones de distintos sectores políticos, señalando que el proceso demuestra la fortaleza institucional del país.

“Es un día súper importante para la democracia. El hecho de que cambiemos de un sector político a otro tan drásticamente y con posiciones tan encontradas como puede ser el gobierno de José Antonio Kast y el gobierno de Gabriel Boric, y que eso se haga de manera republicana, solemne, con todos participando, demuestra que nuestra democracia goza de buena salud. Y eso es algo que nos tiene muy contentos a todos los sectores”, afirmó.

El parlamentario también señaló que el nuevo gobierno enfrentará altas expectativas ciudadanas, especialmente en materias de seguridad y crecimiento económico.

“Evidentemente que hoy día parte un gobierno de emergencia. Sabemos que hay altas expectativas por parte de la ciudadanía, hay algunas cosas que vamos a poder hacer de manera inmediata, hay otras que quizás van a tomar un poco más de tiempo, pero nosotros, por supuesto, que desde la Cámara queremos desde el primer día colaborar con el presidente José Antonio Kast, presidente de la República ya a esta altura, en sacar adelante la agenda de emergencia, en sacar adelante las leyes en materia de seguridad, las leyes que nos permitan volver a tener crecimiento económico”, indicó.

Por su parte, el diputado republicano, Stephan Schubert destacó a EL DÍNAMO que el cambio de administración responde a una decisión democrática de la ciudadanía.

“La ciudadanía habló a través del voto y quiso cambiar diametralmente al lado opuesto de quién nos estaba gobernando. Y se toma también de esa forma: quiere decir que también hay un cambio en la ciudadanía, una expectativa de algo distinto”, sostuvo.

El parlamentario agregó que el nuevo gobierno buscará responder a esas expectativas, especialmente en materia económica y de seguridad.

“Y hoy día la ciudadanía nos ha entregado a nosotros el encargo de asumir la administración del Estado por los próximos cuatro años. Así es que esperamos trabajar duro en beneficio de todos nuestros compatriotas, que nuestro país pueda salir adelante. Creo que estamos a tiempo de frenar algunas cifras que vienen muy malas, de revertir esos procesos y de poder volver al crecimiento y, por supuesto, también alcanzar un Estado de mayor seguridad que el que hemos tenido estos últimos años”, señaló.

Schubert también advirtió que, pese a las expectativas, no todas las transformaciones se concretarán de manera inmediata.

“Efectivamente yo creo que es inevitable que las expectativas sean altas cuando cambia un gobierno, sobre todo cuando es de signo distinto. Claramente no va a haber una continuidad y la ciudadanía no esperaba una continuidad, y entonces quiere ver esa mano distinta. Yo creo que eso lo van a encontrar, pero efectivamente no todo va a ocurrir rápido ni tampoco va a ocurrir como uno quisiera”, explicó.