Un Senado estable y una Cámara frágil: Kast comienza con un Congreso favorable, pero con fecha de vencimiento

El nuevo gobierno comienza controlando la testera de ambas cámaras, gracias a una movida de última hora que frustró el acuerdo entre el Partido de la Gente y la ahora oposición.

El ciclo legislativo 2026-2030 comenzó con polémica. La elección de la Cámara de Diputados se decidió por un voto: el del diputado Felipe Camaño (DC), quien decidió descolgarse del pacto suscrito por su partido junto a la izquierda y el PDG, y votó junto a la derecha. Esto llevó a que la presidencia de la corporación quedara en manos de Jorge Alessandri (UDI). Ataviado con un poncho, Camaño asumió como primer vicepresidente.

El control total del Congreso quedó en manos de la coalición que respalda al presidente entrante, José Antonio Kast. Algunos minutos antes, y por un acuerdo transversal entre Chile Vamos, el Socialismo Democrático y el Partido Republicano, la senadora Paulina Núñez (RN) fue electa presidenta del Senado junto a Iván Moreira (UDI) en la vicepresidencia.

El acuerdo en el Senado, que compromete la segunda presidencia al Partido Socialista (PS), da estabilidad a la gobernanza de la Cámara Alta, pero el golpe propiciado por la derecha junto a Camaño repite el patrón de fragmentación que arrastra la Cámara de Diputados desde la pasada legislatura.

Alessandri, junto a Camaño y Ximena Ossandón (RN, segunda vicepresidenta), asume con un débil respaldo, obtenido gracias a votos circunstanciales de la oposición. Jaime Mulet (FRVS) y Cristián Contreras —conocido como doctor File— fueron los otros descolgados.

Si estos parlamentarios no hubieran cruzado el charco y la diputada Marisela Santibáñez (IND-PC) hubiera asistido a la sesión, la testera habría quedado en manos de Pamela Jiles (PDG).

Ese escenario abre la puerta a una futura censura a la Mesa Directiva, lo que podría darse ante la eventualidad de cambios en las composiciones de las bancadas o algo que se ha hecho costumbre en el Parlamento: el desafuero de legisladores. En otras palabras, un eventual cambio del quórum de la Cámara podría rebarajar la composición de la mesa.

Tras la votación, Franco Parisi criticó el “pirquineo de votos” y reafirmó la intención de que Jiles llegue en algún momento a presidir la testera. Asimismo, disparó contra Camaño. “Los rumores y las cosas que se dijeron atrás, yo estaba en el público, fueron horribles para el diputado Camaño. Lo lamento. No estoy diciendo que eso sea verdad o mentira, pero los rumores son malos”, afirmó Parisi.

Al ser consultado por EL DÍNAMO sobre a qué rumores se refería, el abanderado respondió: “Usted es periodista, investigue”.

Según conoció este medio, el rumor es que a Camaño se le habría ofrecido un cargo para un familiar en Banco Estado. Sin embargo, fuentes del entorno del diputado lo desmienten rotundamente y apuntan a que el legislador votó con la derecha para darle estabilidad y transversalidad a la testera de la Cámara.

Senado sigue siendo el lugar de los acuerdos

Una escena diametralmente opuesta se dio en el Senado. La mesa encabezada por Núñez y Moreira no obtuvo la mayoría absoluta, pero sí consiguió transversalidad gracias al apoyo del Socialismo Democrático.

Sellado a última hora del martes, este pacto compromete para 2027 la presidencia de la Cámara Alta a la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, junto a un vicepresidente de RN, que podría ser María José Gatica.

Al tercer año será el turno de Javier Macaya (UDI), quien tendrá en la vicepresidencia al independiente Karim Bianchi.

Al finalizar la legislatura, será el turno de Luciano Cruz Coke, quien compartirá la testera con un senador de oposición de militancia PPD. Se habla de Pedro Araya, a quien se le negó la conducción del Senado en 2024.

Consultado por EL DÍNAMO, el nuevo vicepresidente del Senado, Iván Moreira, destacó el acuerdo y aseguró que su gestión apuntará a darle “seguridad” a la oposición para construir acuerdos.

“Vamos a dar garantías y equilibrios necesarios en las mesas de ambas cámaras porque tenemos que construir acuerdos para legislar las prioridades del país. Y ahí tenemos que olvidarnos de nuestras diferencias ideológicas, de lo contrario, no vamos a avanzar. El Congreso tiene que abrirle las puertas al presidente Kast para que lleve adelante sus promesas de gobierno”, sostuvo el senador.