Javiera Rodríguez, la diputada republicana que asumió en la Cámara vestida de carabinera con un contundente mensaje

La parlamentaria que también es conocida como “Capitana” Rodríguez, se robó las miradas en la sesión de instalación de la Cámara de Diputados 2026-2030.

Previo al cambio de mando presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, este miércoles se realizó la primera sesión de legislatura 2026-2030 de la Cámara de Diputados, donde también se eligió la mesa directiva.

Antes de escoger al presidente y los vicepresidentes de la testera, los 155 diputados que serán parte de la Cámara Baja en los próximos cuatro años realizaron sus respectivos juramentos antes de asumir.

En esta instancia, llamó la atención la forma en que lo hizo la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, quien acudió al Congreso Nacional vestida de carabinera, cuyo traje también exponía la consigna “Chao Pensiones de Gracia”.

Lo anterior, reforzando el mensaje que entregó a lo largo de su campaña por el distrito 9 (Recoleta, Renca, Huechuraba, Independencia, entre otras), donde enfatizó su respaldo a la institución, teniendo en cuenta que también es hija de carabineros. Además, se hace llamar “Capitana” Rodríguez.

El Dínamo.