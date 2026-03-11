Paulina Núñez es la nueva presidenta del Senado y será la encargada de entregar la banda presidencial a Kast

La representante de RN será la segunda mujer en dirigir una ceremonia de cambio de mando, luego de que Isabel Allende lo hiciera en 2014.

Este miércoles se realizó la sesión de instalación de los nuevos miembros del Senado, donde se definió a la nueva mesa directiva de la Cámara Alta, luego de las extensas negociaciones que se llevaron a cabo los días anteriores.

Paulina Núñez (RN) se convirtió en la nueva presidenta del Senado, quien también se encargará de cumplir el ritual de ponerle la banda al nuevo Presidente de la República, José Antonio Kast, y conducir toda la ceremonia de cambio de mando.

De esta forma, será la segunda mujer en presidir dicha ceremonia, después de que la Isabel Allende lo hiciera en de el año 2014.

Con respecto a la vicepresidencia, será el senador Iván Moreira (UDI) quien ejercerá el cargo.

Lo anterior, luego de que ayer se sellara un acuerdo entre las diferentes bancadas de la Cámara Alta para el periodo 2026-2030, al cual se suscribieron Chile Vamos y parte de la centroizquierda, específicamente el Partido Socialista y el PPD.

De acuerdo a la planificación, el Partido Socialista se haría cargo de la presidencia en el segundo año, donde los nombres que más tomarían fuerza serían Paulina Vodanovic y Alfonso de Urresti.

En el tercer año, asumiría Javier Macaya (UDI) como presidente, junto con el independiente Karim Bianchi en la vicepresidencia.

Si todo continúa según este acuerdo entre la derecha y la centroizquierda, quien comandará el Senado en el último año del periodo sería Luciano Cruz-Coke (Evópoli), mientras que la vicepresidencia sería asignada para un parlamentario del PPD.