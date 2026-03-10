Disputa por control de las Cámaras augura un Congreso de pocos acuerdos para Kast

Sea cual sea el desenlace de la elección de las mesas del Senado y la Cámara, el gobierno entrante tendrá escaso margen de maniobra en el Parlamento.

Menos de 24 horas restan para el cambio de mando en que José Antonio Kast asumirá como Presidente de la República. Unas tres horas antes, otro hito, también relevante, sucederá en las instalaciones del Congreso Nacional en Valparaíso: la elección de los cargos directivos de la Cámara de Diputados y el Senado.

Hoy la futura oposición anunció un acuerdo que permitiría a Pamela Jiles hacerse de la testera de la Cámara de Diputados, junto a dos vicepresidencias del actual oficialismo: un PPD y otro diputado del PS.

El problema es que los 79 votos que en teoría deberían reunir las fuerzas de izquierda, centroizquierda y PDG no están del todo amarrados.

El diputado y líder del FRVS, Jaime Mulet, se ha mostrado distante a la opción de darle el cargo más importante de la Cámara a Jiles, quién además de ser recurrente impulsora de proyectos de retiro de fondos de pensiones, se ha caracterizado por un estilo polemista y confrontacional con todos los sectores políticos.

Por otra parte, a pesar de que el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, suscribió el acuerdo, otros parlamentarios falangistas que asumirán este 11 de marzo han mostrado dudas respecto a sellar una alianza que pueda perjudicar al futuro gobierno. Es más, algunos podrían descolgarse y votar por la carta de la derecha, aseguran en Chile Vamos, cuyos negociadores han mantenido contacto con los parlamentarios entrantes.

Con esos antecedentes, la derecha espera que los 76 votos que poseen—sumados a algunas inasistencias o abstenciones— basten para escoger al próximo presidente de la Cámara Baja, que podría ser Jorge Alessandri (UDI) o Agustín Romero (Partido Republicano).

Igual de enredado está el panorama en el Senado, donde se busca al sucesor —o sucesora— de Manuel José Ossandón (RN).

La carta que corre con más ventaja es Paulina Núñez, senadora de RN que cuenta con el respaldo de su partido, la UDI y el comité de Republicanos.

El problema es que si bien la derecha cuenta con una mayoría sustancial (se da por hecho que los independientes Matías Walker y Karim Bianchi votarán junto al futuro oficialismo), hay ciertas dudas de cómo votarán senadores como Alejandro Kusanovic o Vanessa Kaiser (PNL).

La expectativa de la derecha era alcanzar un acuerdo transversal que incluyera al Socialismo Democrático y la DC, pero el ofrecimiento inicial (tres presidencias para la derecha y una para la centroizquierda) fue desechado por las fuerzas que serán opositoras a Kast.

Según comentan a EL DÍNAMO fuentes conocedoras de las tratativas, hoy se llevó a cabo una reunión de último minuto entre RN y el Socialismo Democrático para zanjar el tema. Sin embargo, el partido de la estrella tricolor no llegó con ningún ofrecimiento concreto, sostienen las mismas fuentes, por lo que el desenlace de la votación de mañana sería voto a voto.

Ossandón, que ha mostrado interés en mantenerse otro año en la cabeza de la testera, sugirió que la votación se aplace para la próxima semana y que sea él quién le pase la banda presidencial a Kast, tarea que históricamente ha sido desempeñada por el presidente del Senado. Pero la idea no tiene respaldo ni en el oficialismo ni en la oposición.

El desafío de gobernanza del Congreso para Kast

Sea cual sea el desenlace de la elección de las mesas, para Kast el actual panorama resulta un desafío en términos de la gobernanza en el Congreso.

A diferencia de periodos anteriores, los acuerdos que logren imponerse —ya sean del oficialismo u oposición— no contarán con un respaldo transversal, lo que implica un riesgo concreto de constantes mociones de censuras y trasvasije político entre las distintas bancadas.

Un escenario así, reconocen voces de la Cámara y el Senado, podría decantar en pocas posibilidades para el futuro gobernante de generar grandes acuerdos con mesas inestables y comisiones enfrascadas en disputas por el control de la agenda.

“El Gobierno tendrá que evaluar la situación actual. Si no hay una gobernabilidad suficiente, la verdad es que va a ser muy complejo para el gobierno de Kast avanzar en su agenda en el Congreso”, advierte el senador Iván Flores (DC)