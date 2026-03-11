Los 10 mandamientos (y prohibiciones) para el manejo de redes sociales de los nuevos ministros

Biografías, logos, fotos, banners para sitios web. El cambio de mando involucra una serie de detalles que van más allá del acto republicano, pero que son necesarios para la instalación del nuevo gobierno de José Antonio Kast. Entre ellos figura un “Decálogo de prohibiciones en Redes Sociales para Autoridades”, documento conocido hoy y que fue preparado por la nueva Secretaría de Comunicaciones (Secom).

Entre los diez lineamientos para las nuevas autoridades -partiendo por los 24 ministros y bajando a toda la línea de funcionarios que revisten la confianza del Presidente- están algunos más evidentes como “no realizar proselitismo político: está estrictamente prohibido usar el cargo, las dependencias estatales o bienes institucionales para hacer propaganda, promover campañas o intervenir en reuniones de carácter político-partidista”.

Y otros exclusivamente enfocados en cómo deben conducirse al utilizar en redes sociales. En febrero pasado, la Oficina del Presidente Electo (OPE) comenzó a estandarizar y crear perfiles en Instagram de sus ministros y ahora les dejó claro qué se puede y qué no se puede en el espacio virtual.

No bloquear

Dentro de las salidas de libreto del expresidente Gabriel Boric, varias de ellas se registraron en Twitter. Recordado es cuando emplazó al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “Qué será de don Jorge Quiroz?”, dijo en marzo de 2025, posteando una foto de una entrevista del economista donde decía que para alcanzar los cálculos del PIB del gobierno frenteamplista se requería un milagro.

Uno de los mandamientos en esta etapa que comienza es “no usar la cuenta institucional para fines personales: los medios digitales del Estado solo pueden utilizarse para dar a conocer información directamente relacionada con el cumplimiento de las funciones propias de la institución”.

También se dan indicaciones sobre la relación con los usuarios de RRSS. Los bloqueos no deben ser a dedo. “No bloquear usuarios unilateralmente: las cuentas institucionales no deben bloquear a ciudadanos por emitir opiniones o expresiones en la plataforma, ya que esto vulnera el derecho a la información y participación”, indican las normas.

También agrega que no se debe discriminar al usar herramientas de restricción: si bien se puede usar la “restricción de comentarios” para administrar la cuenta, esto nunca debe hacerse vulnerando los principios de igualdad y no discriminación.

El documento incluye un apartado sobre faltas de respeto. Aunque no se permite el bloqueo, la autoridad no está obligada a atender requerimientos realizados en términos inapropiados o insultantes, y puede recurrir a mecanismos legales si existen delitos o abusos por parte de los particulares.

Esta mañana también se han distribuido dossiers con fotos oficiales de los ministros y frases tipo en imágenes para posteos. La común a todas las secretarías es “Trabajando para usted”.

El resto de las normas

El decálogo se completa con: