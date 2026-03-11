Los 10 mandamientos (y prohibiciones) para el manejo de redes sociales de los nuevos ministros

Biografías, logos, fotos, banners para sitios web. El cambio de mando involucra una serie de detalles que van más allá del acto republicano, pero que son necesarios para la instalación del nuevo gobierno de José Antonio Kast. Entre ellos figura un “Decálogo de prohibiciones en Redes Sociales para Autoridades”, documento conocido hoy y que fue preparado por la nueva Secretaría de Comunicaciones (Secom).
Entre los diez lineamientos para las nuevas autoridades -partiendo por los 24 ministros y bajando a toda la línea de funcionarios que revisten la confianza del Presidente- están algunos más evidentes como “no realizar proselitismo político: está estrictamente prohibido usar el cargo, las dependencias estatales o bienes institucionales para hacer propaganda, promover campañas o intervenir en reuniones de carácter político-partidista”.
Y otros exclusivamente enfocados en cómo deben conducirse al utilizar en redes sociales. En febrero pasado, la Oficina del Presidente Electo (OPE) comenzó a estandarizar y crear perfiles en Instagram de sus ministros y ahora les dejó claro qué se puede y qué no se puede en el espacio virtual.
No bloquear
Dentro de las salidas de libreto del expresidente Gabriel Boric, varias de ellas se registraron en Twitter. Recordado es cuando emplazó al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “Qué será de don Jorge Quiroz?”, dijo en marzo de 2025, posteando una foto de una entrevista del economista donde decía que para alcanzar los cálculos del PIB del gobierno frenteamplista se requería un milagro.
Uno de los mandamientos en esta etapa que comienza es “no usar la cuenta institucional para fines personales: los medios digitales del Estado solo pueden utilizarse para dar a conocer información directamente relacionada con el cumplimiento de las funciones propias de la institución”.
También se dan indicaciones sobre la relación con los usuarios de RRSS. Los bloqueos no deben ser a dedo. “No bloquear usuarios unilateralmente: las cuentas institucionales no deben bloquear a ciudadanos por emitir opiniones o expresiones en la plataforma, ya que esto vulnera el derecho a la información y participación”, indican las normas.
También agrega que no se debe discriminar al usar herramientas de restricción: si bien se puede usar la “restricción de comentarios” para administrar la cuenta, esto nunca debe hacerse vulnerando los principios de igualdad y no discriminación.
El documento incluye un apartado sobre faltas de respeto. Aunque no se permite el bloqueo, la autoridad no está obligada a atender requerimientos realizados en términos inapropiados o insultantes, y puede recurrir a mecanismos legales si existen delitos o abusos por parte de los particulares.
Esta mañana también se han distribuido dossiers con fotos oficiales de los ministros y frases tipo en imágenes para posteos. La común a todas las secretarías es “Trabajando para usted”.
El resto de las normas
El decálogo se completa con:
- No publicar información oficial de forma previa o exclusiva en cuentas personales: Ningún ministro o funcionario puede entregar información obtenida en su cargo a través de su cuenta privada antes de que sea publicada por el canal institucional del servicio.
- No personalizar la difusión de actividades (abuso de imagen): No se debe incorporar de manera reiterada la imagen de la autoridad asociada a la difusión de actividades institucionales, especialmente en periodos electorales, para evitar el beneficio personal con recursos públicos.
- No incluir enlaces a cuentas personales en sitios oficiales: Los sitios web y redes sociales institucionales no deben tener links que redirijan a las cuentas o casillas particulares de las autoridades, para no potenciar vías de comunicación ajenas a la función pública.
- No emitir expresiones ajenas al funcionamiento institucional: No se ajusta a derecho utilizar las redes sociales del organismo para emitir juicios o mensajes que no tengan relación directa con las tareas que el ordenamiento jurídico encomendó a la entidad.
- No favorecer o perjudicar candidaturas: Se prohíbe valerse de la autoridad o del cargo para beneficiar o dañar a determinados partidos políticos, tendencias o candidatos.
- No ejercer actividad política en jornada laboral: Incluso en sus cuentas privadas, las autoridades solo pueden ejercer sus derechos políticos y emitir opiniones de esa naturaleza fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios.