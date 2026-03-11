José Antonio Kast asume como Presidente de la República de Chile

Recibió la banda presidencial en la ceremonia de cambio de mando que fue dirigida por la nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Este miércoles 11 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de cambio de mando, donde José Antonio Kast asumió oficialmente como el 35° Presidente de la República de Chile.

La instancia que comenzó con unos pocos minutos de atraso en el Congreso Nacional, fue dirigida por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien esta mañana se convirtió en la primera mujer de derecha en liderar la mesa de la Cámara Alta.

Además, fue la segunda mujer en entregar la banda presidencial, después de que Isabel Allende lo hiciera en 2014.

Al ingresar al Salón de Honor, José Antonio Kast caminó sin detenerse por la alfombra roja hasta que llegó al lugar donde estaba el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, y la exprimera dama Cecilia Morel. En ese momento, cuando los saludó, empezó a estrechar la mano de varios de los presentes.

“Sí, juro”, respondió el ahora mandatario cuando le preguntaron se prometía o juraba cumplir y hacer cumplir las leyes de la República.

Revisa cómo fue el momento en que el exlíder del Partido Republicano recibió la banda presidencial para asumir formalmente la presidencia de Chile. Cabe destacar que la banda no es la misma que utilizó Boric, sino que una que se confeccionó especialmente para el mandato de Kast, la cual cuenta con el Escudo Nacional bordado en el centro, que también aparece en la foto oficial que se tomó el jefe de Estado para ser instalado en el Palacio de La Moneda y oficinas públicas.