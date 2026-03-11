Volvió manejando a Santiago: así es el vehículo en el que Boric emprendió rumbo a la capital tras el cambio de mando

El ahora ex presidente retornó a Santiago en un automóvil de origen chino, el cual es propiedad de su pareja, Paula Carrasco.

El ahora ex presidente Gabriel Boric entregó la banda presidencial este miércoles en la ceremonia de cambio de mando, donde José Antonio Kast asumió como nuevo Presidente de la República de Chile en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

Tras finalizar su participación en la instancia, Boric se retiró del Congreso en Valparaíso como ciudadano, acompañado de su hija Violeta, marcando el cierre de su mandato y el inicio de una nueva etapa política en el país.

Tras ello, el ex presidente abordó un vehículo para retornar manejando a Santiago, el cual es propiedad de su pareja, Paula Carrasco.

El ex presidente Gabriel Boric retornó conduciendo a Santiago tras el cambio de mando

El automóvil es de origen chino, marca GAC, modelo GS3 MT 1.5 color negro, del año 2021, el cual no registra multas vigentes.

Después de realizar una detención en medio de su viaje a la capital, Boric conversó brevemente con Chilevisión, donde fue consultado sobre el papel que le entregó a Kast al momento de entregarle la banda presidencial.

En este marco, aseguró que le entregó una carta, evitando entregar mayores detalles.

Captura Chilevisión.