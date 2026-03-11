Moreira sobre la nueva Mesa del Senado: “Tenemos que construir acuerdos y dejar de lado nuestras diferencias ideológicas”

AGENCIA UNO

El nuevo Senado de la República asumió en pleno este 11 de marzo y eligió a Paulina Núñez, de Renovación Nacional (RN), como presidenta de la Cámara Alta para el período legislativo 2026‑2030. En la misma sesión, el senador Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue electo vicepresidente, consolidando la mesa directiva que conducirá los trabajos del Senado durante los próximos meses.

En conversación con EL DÍNAMO y consultado sobre las expectativas de la nueva Mesa en coordinación con el Gobierno, Moreira sostuvo que queremos “darle seguridad a la futura oposición de que vamos a dar garantías y equilibrios necesarios en las Mesas de ambas Cámaras, porque tenemos que construir acuerdos, acuerdos para legislar las prioridades del país y ahí tenemos que olvidarnos de nuestras diferencias ideológicas”.

El senador enfatizó que, de lo contrario, “no vamos a avanzar y el Congreso tiene que abrirle las puertas al Presidente Kast para que lleve adelante sus promesas que va a implementar en el Gobierno, como son el tema de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, como también lo relacionado con el crecimiento, la inversión y la inmigración ilegal”.

En relación con los proyectos legislativos prioritarios, Moreira comentó que “todos esos proyectos que existen se les va a dar prioridad, pero el Presidente tiene una batería de proyectos que va a dar a conocer a partir del día de hoy una vez que asuma el mando”, destacando en particular las iniciativas sobre inmigración y seguridad pública.

La instalación del nuevo Senado y la elección de su mesa directiva coincidieron con la ceremonia de cambio de mando presidencial entre el presidente saliente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, marcando así el inicio formal del período legislativo y consolidando la conducción de la Cámara Alta para los próximos cuatro años.