De La Moneda a la Catedral y a la Universidad del Desarrollo: las actividades de Kast post cambio de mando

El mandatario enfrentará su primera jornada como mandatario tras el cambio de mando que se celebró este miércoles.

AGENCIA UNO.

Luego de una maratónica jornada, José Antonio Kast vivirá este jueves su primer día completo como el nuevo Presidente de la República, con una agenda de actividades marcadas por fotografías oficiales y su asistencia a la Universidad del Desarrollo por la inauguración de una destacada cátedra.

La jornada comenzará a las 09:00 horas, cuando reciba en el Palacio de La Moneda al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, representante del Gobierno de Donald Trump que asistió a a la ceremonia de este miércoles.

A eso de las 10:15 horas, el mandatario se tomará la fotografía oficial con sus subsecretarios, para luego hacer lo propio con sus ministros. Esta será la segunda imagen tras la que se capturó en Cerro Castillo.

Posteriormente, a las 11:00 horas, las actividades del presidente Kast continuarán, esta vez en la Catedral de Santiago, ubicada en Plaza de Armas. Ahí se llevará a cabo la tradicional Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile y el Nuevo Gobierno.

La agenda continuará a las 15:30 horas, esta vez en la Universidad del Desarrollo. El presidente Kast participará en el lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera en la Facultad de Gobierno. Sus objetivos son promover los valores democráticos, el perfeccionamiento de la gestión pública a través de la rendición de cuentas, el adecuado manejo de las emergencias, el fortalecimiento de las instituciones públicas, y la gobernanza.