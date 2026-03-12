Gobierno busca “corregir” ley de 40 horas y presentará proyecto para reducir impuestos corporativos

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, también detalló que revisarán el proyecto de sala cuna, cuya iniciativa se tramitó hasta el último día de la administración saliente.

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, detalló los primeros lineamientos del Gobierno de José Antonio Kast en el ámbito económico, señalando que revisarán la ley de las 40 horas y anunció la presentación de un proyecto para reducir el impuesto corporativo, el cual se ingresaría el próximo mes.

Respecto a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, cuya ley se está implementando de forma gradual y este año pasará a 42 horas, el secretario de Estado aseguró que “no vamos a poner término a las 40 horas, eso va a continuar“.

En diálogo con Radio Duna, García Ruminot comentó que el Ministerio de Hacienda y del Trabajo se encuentran “analizando” cómo “computar las 40 horas”. Dicha revisión, según explicó el ex senador, se justifica por “ciertas dificultades y también ciertas diferencias con la dirección del trabajo” en su implementación.

“Que en eso haya mucha mayor claridad, que haya mucho mayor orden, de tal forma que, en lugar de que se transforme en un problema, se transforme en algo muy positivo”, expresó.

Gobierno de Kast va a “corregir” la ley de 40 horas

En este sentido, el ministro explicó que el Gobierno “va a corregir” la ley de reducción de jornada laboral. “En el caso de 40 horas, incluso que el cálculo sea de una manera tal, que no quede ninguna duda y que no tenga que estar permanentemente sujeto a las normas que dicte la Dirección del Trabajo“, aseveró.

A lo que añadió: “Eso al final genera discusiones y genera desencuentros entre empleadores y trabajadores“.

Por otro lado, sostuvo que el 1 de abril se presentará un proyecto que buscará reducir el impuesto corporativo. “El ministro de Hacienda va a informar en los próximos días un paquete de medidas económicas, varios de ellos que significan proyectos de ley y otros que significan medidas administrativas“, anticipó.

Lo anterior, con el objetivo de mejorar la situación fiscal, que de acuerdo a García Ruminot, muestra “cifras verdaderamente alarmantes“.

El secretario de Estado también tuvo palabras para el proyecto de sala cuna, cuya tramitación generó un enfrentamiento con la administración de Gabriel Boric.

“Nunca tuvimos acuerdo respecto del financiamiento”, afirmó, señalando que la última fórmula que se propuso no es suficiente, ya que el fisco no podría asumir la diferencia. “Lo vamos a revisar, porque además tiene un costo fiscal que también es importante cuando no hay plata (…) Nos interesa aprobarlo, pero que esté financiado, que esté debidamente financiado, porque si no, va a ser un proyecto más que no tiene financiamiento”, comentó.

En este sentido, expuso: “Vamos a revisar lo que no significa retroceder. El presidente José Antonio Castro ha sido clarísimo en que no se va a retroceder en ningún tipo de beneficio, menos aún en beneficios laborales”.