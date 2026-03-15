“Siempre está con hálito alcohólico”: PS lleva a Karim Bianchi a Comisión de Ética tras polémicos dichos contra Fidel Espinoza

La decisión fue adoptada por los senadores socialistas tras los dichos de Bianchi en una entrevista radial, donde lanzó acusaciones personales contra Espinoza.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La bancada de senadores del Partido Socialista de Chile (PS) anunció que llevará al senador independiente Karim Bianchi ante la Comisión de Ética del Senado, luego de sus polémicas declaraciones contra el parlamentario socialista Fidel Espinoza, a quien acusó de presentarse a trabajar con “hálito alcohólico”.

La decisión fue adoptada por los senadores socialistas tras los dichos de Bianchi en una entrevista radial, donde lanzó acusaciones personales contra Espinoza. Desde la bancada del PS rechazaron sus declaraciones y adelantaron que, una vez que se constituyan formalmente las comisiones en el Congreso, solicitarán que el senador independiente sea citado a la Comisión de Ética para explicar sus afirmaciones.

A través de un comunicado, los parlamentarios socialistas calificaron los dichos como descalificaciones personales sin fundamento.

“Resulta además especialmente grave que el senador Bianchi formule una acusación de este tipo cuando nunca ha compartido una comisión con el senador Espinoza, lo que evidencia que se trata de una afirmación sin sustento y que responde más bien a un intento de represalia”, señalaron desde el PS.

En la misma declaración, agregaron que las acusaciones se produjeron luego de las críticas que Espinoza realizó contra Bianchi por su decisión de no votar un proyecto de penas alternativas que podría beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad.

La controversia surgió luego de una entrevista que Bianchi concedió al programa Juntos, Otra Mañana del canal SurTV de Punta Arenas, donde fue consultado sobre un supuesto intento de Espinoza de impulsar una contracampaña para evitar su reelección.

En ese contexto, el senador independiente afirmó: “Cuando está sobrio, quizás le sale eso. Cuando estoy con él en la comisión siempre está con un hálito alcohólico, siempre”.

Bianchi además añadió nuevas críticas contra el legislador socialista. “Incluso desapareció la alcoholemia de él. Entre otras cosas que no dije, él es defensor de Monsalve. Tuvo los problemas que señalé yo con su pago de contribuciones, trajo ropa falsificada de Tacna para regalar a unos clubes deportivos. Y tiene un historial para atrás grande, y entre eso es pelear con todo el mundo lo que se le atraviese”, sostuvo.

Tras las acusaciones, el senador Espinoza desmintió categóricamente los dichos de su par y aseguró que su conducta en el Congreso ha sido siempre correcta.

“Todos mis colegas pueden dar fe que mi conducta en el parlamento, tanto en la sala como en las comisiones siempre ha sido la más correcta”, afirmó.

Además, planteó que las declaraciones de Bianchi responderían a un conflicto político previo entre ambos, luego de que lo criticara por no participar en una votación relevante en el Senado.