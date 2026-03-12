Kast se reconcilia con la figura de Piñera y abraza su legado en el inicio de su Gobierno

El presidente afirmó que su gobierno tiene la oportunidad de “recuperar el desarrollo y el crecimiento que sembró el presidente Piñera”.

Con pantalón gris claro, un cardigan de tonos café y su característica cabellera, Evelyn Matthei hizo ingreso a la Sala Magna de la Universidad del Desarrollo. Al igual que otras figuras como Andrés Chadwick, Hernán Larraín, Pablo Longueira o Karla Rubilar, la excandidata estaba presente en el lugar para la inauguración de la Cátedra Sebastián Piñera que creó la mencionada casa de estudios. Sin embargo, ni ella ni los otros rostros del piñerismo fueron los protagonistas. Quién se llevó los aplausos y la atención fue el presidente José Antonio Kast.

La presencia del mandatario asumido en la jornada de ayer 11 de marzo se pudo leer entrelíneas. En su ascenso político, marcado por las dos candidaturas previas a la ganadora, fue el principal crítico desde el ala derecha del fallecido expresidente. “Este gobierno no tendrá ningún legado. El presidente Piñera pasará a la historia como el peor presidente de los últimos 30 años porque ha faltado a su palabra una y otra vez”, llegó a decir Kast en 2021.

Este antecedente, sumado a la distancia que se generó en campaña con Matthei y algunos de sus colaboradores —muchos de ellos piñeristas—, era algo que causaba expectativa entre los asistentes.

Esos resquemores fueron despejados rápidamente por Kast, quien no sólo reivindicó la figura de Sebastián Piñera, sino que destacó el legado de sus dos gobiernos. Incluso fue más allá, dando a entender que su administración seguirá el camino que trazó.

“No siempre compartimos o fuimos tan cercanos con el presidente Piñera. Nos enfrentamos en una contienda electoral y en algunos momentos de diferencias políticas que tuvimos; las tuvimos y no las ocultamos. Pero también es cierto que esas diferencias nunca nos impidieron reconocer algo esencial: que ambos concebimos el servicio público como una forma de compromiso y amor por Chile”, sostuvo el mandatario en su alocución.

En todo caso, su acercamiento con el fallecido expresidente viene desde antes. Si bien Kast nunca se disculpó o reculó en sus críticas, en la campaña presidencial se acercó a la familia Piñera Morel, en especial a Cecilia Morel y su hija Magdalena.

De hecho, en su discurso en honor a Piñera, Kast destacó el acercamiento a su familia. “Él (Piñera) me ofreció consejos en más de una oportunidad y su familia, que está aquí presente, han sido un tremendo apoyo en el periodo electoral (…) Han seguido conversando con nuestros hijos, contándoles todo lo que significa el entorno de una presidencia, y para nosotros eso es muy relevante”, aseveró.

Kast recibe fotolibro con postales de los gobiernos de Piñera.

En lo político, Kast realizó un recorrido completo por la trayectoria del expresidente, destacando la reconstrucción tras el terremoto de 2010, la gestión del rescate de los mineros, la creación de empleos y cómo enfrentó el estallido social, pese a que en su momento fue uno de los más críticos respecto a cómo abordó la crisis social de 2019.

Un momento curioso de su discurso fue cuando sugirió que si Piñera no hubiese sufrido el accidente en Lago Ranco, quizá hubiese sido él quién habría recibido la banda presidencial la mañana del 11 de marzo.

“Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá. Y hay que decirlo, porque no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera y la mía fue la tercera”, afirmó.

En esa línea, Kast apostó por la continuidad del trabajo hecho por el expresidente: “Tenemos una oportunidad, no está garantizado, pero si hacemos las cosas bien podemos recuperar el desarrollo y el crecimiento que sembró el presidente Piñera”.

Ya al final de su alocución, el mandatario cerró diciendo que “el mejor homenaje que le podemos rendir a la memoria de Sebastián Piñera es el encuentro, la esperanza y el progreso para nuestra nación”.