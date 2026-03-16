PNL solicita comisión investigadora por estallido social y acusa a partidos políticos: “Queremos saber hasta qué punto participaron en la organización de la violencia”

“Esto lo debió haber aclarado hace ya bastante tiempo la Fiscalía”, aseguró Johannes Kaiser, quien también busca que se investigue la respuesta institucional a los hechos relacionados al 18-O.

Este lunes, el Partido Nacional Libertario (PNL) presentó la solicitud para crear una comisión investigadora especial a raíz de los hechos que ocurrieron en el estallido social, con el objetivo de “identificar a grupos y organizaciones” que fueron parte de las manifestaciones que tomaron fuerza a partir del 18 de octubre de 2019.

El presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, expresó que el documento busca crear esta instancia en la Cámara de Diputados para recabar antecedentes.

“Tiene por objeto identificar a grupos y organizaciones que se encuentran operando en violación de la ley, los derechos humanos y atacando constantemente a las instituciones democráticamente legitimadas de la República de Chile”, comenzó diciendo.

Los motivos por los que el PNL solicita crear una comisión investigadora por el estallido social

Siguiendo en esa línea, agregó que “esta comisión tendrá también como objetivo investigar la respuesta institucional a dichas agresiones y establecer si esta respuesta responde a una estrategia formulada por los actores de seguridad responsables y el nivel de cumplimiento de los objetivos de esta”.

En este marco, el exdiputado acusó que partidos políticos han sido parte en las protestas, por lo que aseguró que quieren saber “hasta qué punto han participado en la organización de esta violencia”.

Tras ello, expresó que manifestaciones como las que sucedieron el 8 (Día de la Mujer) o el 11 de marzo (cambio de mando) no pueden volver a ocurrir.

“Tiene que haber sanción, tiene que haber control y tiene que haber una defensa del sistema democrático respecto de sus enemigos“, expresó Kaiser.

“Nosotros tenemos presente que esto lo debió haber aclarado hace ya bastante tiempo la Fiscalía, pero la Fiscalía parece haber sido bastante tolerante en estas materias. Cuanto menos nos hayan encontrado nada, a pesar de que existe mucha información que nos lleva a nosotros a concluir que, efectivamente, existen grupos organizados operando en contra de la tranquilidad institucional”, cerró el excandidato presidencial.