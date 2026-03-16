Madre de Romario Veloz cuestiona eventual indulto de Kast a capitán del Ejército: “Vulnera los derechos de las familias de las víctimas”

La abogada de la familia de Romario Veloz aseguró que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si se llega a materializar el indulto.

El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, quien cumple una condena de 15 años de presidio por el delito de violencia innecesaria en la muerte de Romario Wladimir Veloz Cortez, podría ser el primer indultado por el presidente José Antonio Kast, según dio a conocer la periodista Mónica Pérez en Radio Duna.

Si bien desde el Gobierno no han confirmado de forma oficial quién sería el primer beneficiado, el jefe de Estado aseguró que analizará “caso a caso”, ya que “es una facultad que tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar“.

Bajo este contexto, la madre de Romario Veloz, Mery Cortez, manifestó al Diario El Día que “he luchado seis años por justicia para mi hijo y rechazo la eventual decisión del presidente Kast de indultar a los responsables, porque sería una señal de impunidad y vulnera los derechos de las familias de las víctimas“.

“No me quedé de brazos cruzados hace seis años y tampoco lo haré ahora”

Siguiendo en esa línea, la mujer comentó que “pedimos que la Corte Suprema declare este indulto inaceptable e inconstitucional, ya que las Fuerzas Armadas deben proteger a los ciudadanos y la justicia debe ser respetada y honrada por el Estado“.

“Cuando mis abogados me dieron esta mala noticia, de inmediato pensé en Romario y en Fabiola Campillai, porque se habla de indultar a José Faúndez y a Patricio Maturana“, aseguró.

A pesar de esta situación, Cortez enfatizó: “No me quedé de brazos cruzados hace seis años y tampoco lo haré ahora. Afortunadamente, he recibido un enorme apoyo de organizaciones sociales de todo el país”.

A lo que añadió: “En Chile muchas veces el miedo y la represión hacen que la gente guarde silencio, pero es importante luchar por la verdad, justicia, reparación y por las garantías de no repetición, para que ninguna otra madre tenga que pasar por este dolor“.

Por otro lado, la abogada de la familia de Romario Veloz, Adriana Rojas, aseveró que si bien el Presidente tiene la facultad de indultar, esta decisión debe tener fundamentos. Por eso esperamos una respuesta clara del Gobierno, ya que, de concretarse el indulto, acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ya envió un comunicado al Estado de Chile advirtiendo las implicancias que tendría una decisión de este tipo”.

Para cerrar, la jurista señaló que “un indulto en un caso como el de Romario Veloz sería un retroceso democrático y una señal de impunidad. Además, genera temor en la población y pone en riesgo el derecho a la protesta, porque se trata de delitos graves cometidos en un contexto de manifestaciones; abre un debate sobre cómo resguardar la democracia y evitar la impunidad”.