“Es el primer paso para ganarle a la delincuencia”: Arturo Squella defendió indultos a uniformados

El presidente del Partido Republicano también apoyó la idea de “corregir la ley, para que en esos casos se les aplique la justicia militar”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió este lunes la opción de que el mandatario José Antonio Kast indulte a uniformados condenados por casos vinculados al estallido social, y aseveró que se trata del “primer paso para poder ganarle a la delincuencia“.

El timonel de la colectividad oficialista calificó el eventual indulto como “muy necesario”, y planteó que va “muy en la línea de lo que los chilenos votaron en noviembre y diciembre”.

Al ahondar en este punto, el legislador precisó que aquello se debe a que “cambia la manera de entender, la manera de ejercer la seguridad pública, el ejercicio de la fuerza por parte de la autoridad, obviamente en el plano que corresponde, las policías, las fuerzas armadas“.

“Es el primer paso para poder ganarle a la delincuencia, al narcotráfico, al crimen organizado, y también a aquellos que pretenden, por la vía violenta, instalar sus reivindicaciones políticas que no han conseguido en las urnas“, complementó Squella en la entrevista que le concedió a La Tercera.

Squella respaldó la atribución de Kast de otorgar indultos

Arturo Squella recordó que el Presidente de la República tiene “la atribución, la herramienta para conceder indultos particulares”, y precisó que aquellos se otorgan en la medida en que son solicitados.

En esa línea, precisó que es el Congreso el que puede generar los indultos generales, y que “es perfectamente aplicable en este caso, y me imagino que nadie tendrá dudas, digamos, de la importancia o de las justificaciones que tiene implementar una decisión de ese tipo”.

“Si el indulto es el primer paso para decirle a nuestras policías se acabó el tiempo en que uno les daba vuelta la espalda, ahora cuentan con el respaldo, nada más ni nada menos, que del Presidente de la República, hay que avanzar y hay que defenderlo con todo“, recalcó el timonel republicano.

Sostuvo a la vez que “el paso siguiente va a ser corregir la ley, para que en esos casos se les aplique la justicia militar, para que tengan, digamos, al menos un juzgador que conoce del uso de la fuerza, que conoce los protocolos. No hay que complicarse, hay que avanzar en esa línea, porque es lo que los chilenos eligieron”, concluyó.