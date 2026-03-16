¿Cuál sería el precio de la gasolina si no existiera el MEPCO?: Gobierno evalúa “focalizarlo” por la guerra en Irán

“La bencina va a subir todo lo que suba en los mercados internacionales”, sostuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

A casi dos meses de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto en el Medio Oriente ya provocó que el precio del petróleo se eleve por sobre los 100 dólares el barril, algo que impacta en especial a aquellos países que dependen de la compra de crudo para su mercado interno, como es el caso de Chile.

A inicios de marzo, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer una nueva alza en el precio de los combustibles, con una variación de $18,8 por litro para la gasolina de 93 octanos; $20,9 para la de 97 octanos y 19,3 pesos por litro para el diésel. Por el contrario, la parafina tuvo una caída de $27,9 por litro.

Lo anterior como consecuencia del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), ya que de no ser así, el alza debió ser mucho mayor, según recordó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

No obstante, la autoridad recordó que la instancia no elimina el alza, sino que solamente la posterga, lo que al país le cuesta “más de 50 millones de dólares por semana“.

“La bencina va a subir todo lo que suba en los mercados internacionales”, sostuvo Quiroz, quien planteó que “si algo pasa en la guerra y mañana sube a 130 dólares el petróleo, tú empiezas a gastar ya más de 200 millones de dólares por semana“, por lo que anunció que al interior del gabinete se discutirá cómo “focalizar” este instrumento en caso de que el conflicto en Irán se prolongue en el tiempo.

En términos generales, hasta la próxima alza, prevista para el próximo 26 de este mes, el precio de las distintas bencinas tienen los siguientes precios aproximados:

Gasolina de 93 octanos: $1.160 pesos por litro

Gasolina de 97 octanos: 1.290 pesos por litro.

Diésel: $950 por litro.

Cuál sería el precio de la gasolina si no existiera el MEPCO

Dadas las palabras del ministro de Hacienda, EL DÍNAMO conversó con el economista senior OCEC UDP, Juan Ortiz, para saber cuál sería el precio del litro de gasolina si no existiera el MEPCO.

“En este caso en particular, considerando el alza del precio del petróleo tan fuerte en el mercado internacional y el alza del tipo de cambio que hemos visto durante ya varios días, producto del escenario de conflicto en Medio Oriente, ha gatillado un subsidio importante en el caso de las gasolinas y en el caso del diésel”, manifestó.

En esa línea, indicó que “desde aquí hasta el día 26 de marzo el precio mayorista va a aumentar, pero en una cifra mucho más acotada que el mercado internacional. En torno a unos 30 pesos en el caso de la gasolina 93, y a unos 25 pesos aproximadamente en el caso del diésel“.

“Si no hubiese operado el MEPCO, la semana pasada el precio de la gasolina 93 hubiese aumentado 117 pesos por litro; en el caso de la gasolina 97, el precio mayorista habría aumentado unos 119 pesos por litro y, en el caso del diésel, el precio hubiese aumentado 237 pesos por litro“, detalló el economista.

Aquello implica que, si no existiera el mecanismo, el pasado 5 de marzo el precio de la gasolina de 93 octanos habría subido 135,8 pesos; la gasolina de 97 octanos hubiese tenido un alza de 139,9 pesos por litro, y el diésel habría costado 256,3 pesos más que en la víspera.

De esta forma, sin la instancia que permite estabilizar los precios de los combustibles, los valores por litro serían los siguientes: