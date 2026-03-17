Parisi plantea minar el norte para frenar robo de vehículos: “Nos roban 10 camionetas en Calama todos los días”

El ex presidenciable reiteró su propuesta de instalar minas antitanque en la frontera, iniciativa que parlamentarios de su partido han vuelto a impulsar y pidieron que el Gobierno evalúe.

AGENCIA UNO.

El ex candidato presidencial Franco Parisi planteó reforzar la seguridad en la zona norte del país mediante la incorporación de tecnología y medidas de control territorial, en el marco del combate al robo de vehículos y su traslado hacia países vecinos.

El economista insistió en la necesidad de implementar acciones más intensivas en la frontera. “Nosotros creemos que se tiene que minar el norte sí o sí, y también tener drones balísticos, es decir, que puedan lanzar algún tipo de proyectil balístico para que terminemos de una vez por todas con los chuteros”, afirmó.

Parisi explicó que su propuesta apunta a enfrentar el funcionamiento de estas redes delictuales. “Recordemos ahora que los chuteros tienen dos tipos de negocios; la magia del chutero es increíble, y por eso hay que terminarla ahora”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “no solamente te roban la camioneta y se la llevan a vender a Bolivia. Si está muy deteriorada, ¿sabes lo que hacen? La llenan de droga y la mandan de vuelta”.

El líder del Partido de la Gente (PDG) reiteró además una propuesta que ya había planteado anteriormente referente a la instalación de minas en la frontera. “Tienen que haber minas antitanque y antiblindados, y con monitoreo satelital en el caso que haya desplazamiento. Se tiene que hacer”, señaló.

Respecto a otras medidas en discusión, como la construcción de una zanja en la zona norte, el ex candidato indicó que podría contribuir, aunque de forma limitada. “La zanja aporta, no estamos diciendo que no sirve para nada”, afirmó, agregando que se trata de un “aspecto de mitigación mínimo”.

Parisi ejemplificó la magnitud del problema señalando que “nos roban 10 camionetas en Calama todos los días, 10 camionetas todos los días, y esto no se puede lograr solamente con una zanja”.