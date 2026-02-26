Las razones de la Fiscalía para investigar a Franco Parisi por eventual falsificación de instrumento público

La batalla judicial entre el fundador del PDG y Johannes Kaiser derivó en una nueva indagatoria contra el ex candidato presidencial.

AGENCIA UNO

La Fiscalía Centro Norte anunció la apertura de una investigación por presunto falsificación de instrumento público en contra del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi.

Esta indagatoria es resultado de la batalla judicial que enfrenta a Parisi con Johannes Kaiser, luego que el libertario se querellara contra el ex candidato presidencial por injurias y calumnias en octubre del año pasado.

El enfrentamiento entre ambos se originó luego que el fundador del PDG acusara a Kaiser de “intento de corrupción” por no renunciar a su dieta parlamentaria cuando era el abanderado del PNL en las pasadas elecciones, lo que hizo que el diputado presentara una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

Este jueves se realizó la primera audiencia, donde los abogados de Johannes Kaiser dejaron ver las dificultades para poder notificar a Franco Parisi de la acción judicial en su contra, dado que reside en Estados Unidos.

Así, recurrieron al Servicio Electoral para ver el registro de la dirección que presentó el economista para inscribir su candidatura presidencial, que era Helsby 10.056, La Reina.

Sin embargo, el receptor judicial dio cuenta de un detalle clave, ya que constató que dicha ubicación no existía, apuntando que “consultado el conserje del recinto N°10.010, manifiesta trabajar hace muchos años en el lugar y señala de manera categórica no conocer la vivienda buscada ni tampoco al querellado, a quien no lo identifica como vecino del sector”.

Consultado por esta situación, Mauricio Galvez, abogado de Franco Parisi, declaró a T13 que “respecto de la denuncia interpuesta por la parte del señor Kaiser en audiencia celebrada el día de hoy, debo señalar que esta carece de todo fundamento, pues el domicilio que informó en su oportunidad el Sr. Parisi como su domicilio electoral, es un domicilio real y existente”.

“Por lo que la denuncia realizada podría estimarse como calumniosa. Debo señalar además que el señor Parisi, desde hace sólo un par de meses, tiene nuevo domicilio en Chile, mismo que informó en toda la documentación requerida para su postulación a la Presidencia de Chile”, cerró.