Evelyn Matthei critica retiro de decretos ambientales: “El progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”

Ante los cuestionamientos, el Ministerio de Medio Ambiente explicó la medida al aseverar que están “trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos”.

Evelyn Matthei reapareció en redes sociales tras la asunción de José Antonio Kast como presidente de la República, cuestionando el actuar del mandatario en materia medioambiental, luego que ordenara el retiro de 43 decretos sobre la materia desde Contraloría.

Entre los procesos afectados por esta medida está el plan de descontaminación del lago Villarrica, la Reserva Nacional Salar de Pedernales, el Parque Nacional Mar de Juan Fernández, Nazca Desventuradas II, la declaración del monumento natural de la especie pingüino de Humboldt, entre otros.

“Muchos de ustedes me han preguntado sobre el retiro de decretos que protegen a especies nativas de nuestro país. Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”, indicó la ex abanderada presidencial de Chile Vamos.

En esta línea, Evelyn Matthei agregó que “espero que la revisión de estas normativas nos permita alcanzar un equilibrio real, donde el desarrollo de Chile avance de la mano con la protección de nuestra fauna y medio ambiente”.

Ante los cuestionamientos, el Ministerio de Medio Ambiente explicó la medida al aseverar que están “trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República”.