¿Se acaban los feriados irrenunciables? la propuesta de la CPC de cara a Semana Santa

El llamado del arzobispo de Santiago para permitir que los trabajadores conmemoren Viernes Santo terminó con el empresariado pidiendo al Gobierno el fin de este tipo de beneficios.

Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), respondió al llamado del arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, al empresariado para permitir que los trabajadores puedan conmemorar el Viernes Santo en sus hogares.

Chomalí apuntó que, el próximo viernes 3 de abril, “quienes van a trabajar son los más pobres” y planteó en 24 Horas que “se me han acercado muchos sindicatos que están muy preocupados porque ya los están presionando mucho para que vayan a trabajar, y me parece, sinceramente, que es una miopía de parte de las grandes empresas impresionante”.

Ante esto, la presidenta de la CPC fue más allá y abogó por la eliminación de los feriados irrenunciables, poniendo como justificación los efectos económicos que provoca en el comercio, pidiendo que “se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados, de aquellos que existen y no se asumen otros nuevos”.

“Lo cierto que eso -los feriados irrenunciables- genera una merma muy importante, no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores y genera incentivos para que finalmente la preferencia con consumo de las personas se canaliza a través de la informalidad. Por lo tanto, nosotros, por el contrario, creemos que es importante mantener la libertad de emprendimiento”, aseveró Susana Jiménez.

En esta línea, Jiménez aseguró que esta petición viene de los propios trabajadores “porque son días de mayores ventas y eso también redunda en sus propias remuneraciones. Y por lo tanto, nosotros abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados”.

La postura de La Moneda ante los feriados irrenunciables

Frente a esta controversia, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, dejó en claro que desde el Gobierno consideran que “hay feriados irrenunciables que nosotros vamos a respaldar siempre”.

“Navidad es un feriado irrenunciable, Año Nuevo es un feriado irrenunciable, Fiestas Patrias son feriados irrenunciables. Habrá otros que uno los puede analizar, discutir, pero yo creo que esa es una materia que la tenemos que resolver en un proceso de un poco más largo aliento”, puntualizó García Ruminot.

La legislación nacional considera cuatro feriados irrenunciables:

1 de enero: Año Nuevo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

18 de septiembre: Fiestas Patrias.

19 de septiembre: Glorias del Ejército.

25 de diciembre: Navidad

Este aplica para trabajadores de centros comerciales, malls y supermercados principalmente. En el caso del comercio independiente, pueden abrir sus puertas si son atendidos por sus dueños.

Por contrapartida, no aplica a rubros de emergencia o servicios esenciales como farmacias de turno, bencineras (tiendas de conveniencia asociadas), restaurantes, cines, espectáculos en vivo y clubes.