Medidas “muy dolorosas”: la advertencia del Gobierno por situación fiscal y el plazo para presentar propuesta sobre MEPCO

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, señaló que “no podemos seguir absorbiendo estos costos por mucho tiempo”, por lo que en los próximos días se presentará una propuesta al Mecanismo de Estabilización de Combustibles.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, advirtió que tomarán medidas “muy dolorosas” por la situación fiscal de Chile y planteó modificaciones en diferentes ámbitos, como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), el cual busca mitigar el alza o bajas del precio del combustible, cuyo valor se proyecta al alza por el conflicto en Medio Oriente y los problemas en el estrecho de Ormuz, donde transita cerca del 20% del crudo del mundo.

Respecto al futuro del MEPCO, el secretario de Estado anticipó que “el ministro de Hacienda está trabajando en una propuesta para presentarla en las próximas horas o en los próximos días al país“.

A lo que añadió: “A mí me parece que va a ser una propuesta mucho más equilibrada, pero es el ministro de Hacienda quien debe hacer los anuncios una vez que termine los análisis y termine los estudios”.

El ministro García planteó que mantener el MEPCO genera un “problema” producto del aumento del precio del Petróleo, aunque también sostuvo que se tiene en cuenta los efectos políticos de que el precio de combustibles no tenga un mecanismo de amortiguación. “Va a tener también una repercusión importante (en los precios en otras áreas), significativa, así que mayor razón para que el ministro de Hacienda esté muy de cabeza buscando la mejor alternativa”, comentó.

“Todos sabemos que hemos recibido el gobierno con muy pocos ahorros, con un gran déficit fiscal y ello va a obligar a tomar medidas que van a ser para muchas familias, lo más probable que muy, muy dolorosas, que van a afectar mucho”, expresó, volviendo a poner sobre la mesa la situación fiscal que enfrenta el país.

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No obstante, el ministro de la Segpres afirmó que las medidas que adoptarían serían con “la mayor conciencia social, buscando también que los efectos sean los menores posibles”.

Sobre el “problema” del MEPCO, García Ruminot dijo que “debiera resolverse pronto, en los próximos días o a más tardar a comienzos de la próxima semana, porque no podemos seguir absorbiendo estos costos por mucho tiempo”.

Siguiendo en esa línea, aseveró que “no podemos dejar pasar mucho tiempo, esto tiene que ser rápido, porque cada día significa del orden de US$50 millones, y si el petróleo sigue subiendo, es más dinero todavía que hoy no tenemos”.

Ahora bien, el secretario de Estado apuntó que “no necesariamente se va a eliminar el MEPCO, hay que esperar la fórmula que está trabajando el ministro de Hacienda, que busca ser equilibrada y menos gravosa para la ciudadanía”.