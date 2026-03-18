Kaiser por indultos en Punta Peuco: “Den gracias que no llegué a la Presidencia porque liberaría a todos los viejos”

Sus dichos surgen en medio de la discusión política y jurídica por el uso de indultos presidenciales en casos relacionados con el estallido social y violaciones a los derechos humanos.

AGENCIA UNO.

El ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a la polémica surgida en los últimos días en torno a la facultad presidencial de otorgar indultos a delincuentes.

Esto ocurre luego de que el Gobierno del presidente José Antonio Kast anunciara que está evaluando la posibilidad de conceder indultos a ex uniformados condenados por delitos cometidos en el contexto de la crisis social de 2019.

En conversación con Radio Agricultura, Kaiser defendió a los funcionarios policiales que se encuentran privados de libertad por estos hechos, señalando que actuaron en cumplimiento de su deber. “Cumplieron su labor con las armas que le entregó el Estado, siguiendo los protocolos que les dio el Estado, defendiendo el Estado de Derecho”, afirmó.

En esa línea, cuestionó el actuar del sistema judicial, indicando que “después los persigue una fiscalía politizada, condenados por jueces politizados, torciendo la norma”.

Asimismo, sostuvo que el uso de la facultad de indulto por parte del Mandatario sería una medida mínima frente a estos casos. “Si el Presidente de la República da indultos es lo menos que puede hacer y no solamente respecto del 18/10”, agregó.

Finalmente, el ex parlamentario profundizó su postura con una declaración más amplia respecto a otros internos, señalando que “den gracias de que no llegué yo a la presidencia porque yo indulto a todos los viejos de Punta Peuco también por habernos defendido del lumpen de extrema izquierda que quería transformarnos en Cuba”.

Las declaraciones de Kaiser se dan en medio de un debate político y jurídico sobre el alcance y pertinencia de los indultos presidenciales en casos vinculados tanto a violaciones de derechos humanos como a hechos ocurridos durante el estallido social.