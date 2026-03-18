“No hay sentido común”: Ministro Arrau critica que evacuación de arañas pollito detenga obras

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se refirió a las paralizaciones de obras por la presencia de especies en medio de los trabajos, asegurando que en muchos casos las medidas carecen de sentido práctico.

Arrau señaló que actualmente hay “carreteras aquí cerca de Santiago paralizadas por la evacuación de ocho arañas pollito”.

Además, recordó situaciones recientes en las que se detuvieron proyectos por motivos que, a su juicio, no están directamente vinculados a la protección ambiental. “Hace pocas semanas tuve una observación por una afectación espiritual de alguien por una planta desaladora. Entonces, podrán entender que muchas veces esto ya no se trata de protección del medioambiente, de los ecosistemas o de la afectación sobre el modo de vida de las personas”.

El ministro destacó que estas interrupciones no son casos aislados. “Cuando hablamos del Hospital del Salvador, que lleva 5 años de retraso, el Hospital de La Unión, 4 años parado por tres participaciones ciudadanas que recién la semana pasada pudimos empezar a hacer el movimiento de suelo, no es algo puntual”, subrayó. Según Arrau, toda la cartera de proyectos, tanto públicos como privados, se ha visto afectada por una “permisología difusa”, situación que incluso ha llevado a la Contraloría a intervenir.

En ese contexto, el secretario de Estado aseguró que existen organizaciones o personas que se aprovechan del sistema. “Hay que resguardarlo, por supuesto, pero acá claramente hemos detectado organizaciones no gubernamentales o personas que se aprovechan del sistema, que tratan de tener compensaciones que no dicen efecto con el efecto directo de la planta”.

Finalmente, Arrau hizo un llamado a aplicar el sentido común respetando el medioambiente y a las comunidades, pero evitando paralizaciones innecesarias. “Tenemos más de dos mil proyectos ya vigentes, con una cartera enorme, muchos de ellos parados por peticiones absurdas, y cuando nos acostumbramos a lo absurdo en ciertas normas, es muy peligroso como país… Cuando tenemos paralizada la interconexión de la ruta 68 y la 78 por la evacuación de ocho arañas pollito, no hay sentido común”, sentenció.