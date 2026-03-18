Mara Sedini justifica retiro de decretos medioambientales y aborda propuesta al MEPCO

“¿Cuántos proyectos de infraestructura están detenidos precisamente por distintos decretos que se han implementado en Medio Ambiente?”, fue parte de lo planteado por la vocera de Gobierno.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a la serie de iniciativas que el Gobierno de Kast ha puesto en marcha, respondió por la preocupación que ha generado el retiro de más de 40 decretos medioambientales y también abordó la propuesta que se presentará sobre el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO).

“Es una agenda intensa, amplia, profunda, que es parte del compromiso del presidente José Antonio Kast con el objetivo de demostrarle a la ciudadanía que estamos trabajando por ustedes, que estamos haciendo el trabajo que prometimos hacer con la urgencia, la acción y la rapidez que nos comprometimos”, expuso la secretaria de Estado, destacando el inicio de las obras del Escudo Fronterizo y la presentación del Plan Nacional de Reconstrucción.

Junto con ello, Sedini justificó el retiro de decretos de la administración del expresidente Gabriel Boric en materia medioambiental.

“Es importante entender que muchos de estos decretos fueron entregados y propuestos a última hora por el gobierno anterior. Esto implica que nosotros de manera responsable lo que hemos hecho es retirarlos para poder analizarlos”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que “algunos los revisaremos, los modificaremos y veremos si corresponde volver a integrarlos o retirarlos definitivamente, pero lo importante es actuar con responsabilidad“.

A lo que agregó: “Es importante revisarlos porque pueden tener problemas para avanzar en beneficiar a los chilenos, sobre todo en proyectos que mejoran la economía, generan inversión o permiten la construcción de hospitales”.

En este sentido, Mara Sedini planteó: “¿Cuántos proyectos de infraestructura están detenidos precisamente por distintos decretos que se han implementado en Medio Ambiente? Lo que queremos hacer nosotros es que los chilenos salgan beneficiados y para eso necesitamos revisar muchos de estos decretos que entraron a último momento”.

Mara Sedini abordó la propuesta al MEPCO

Por otro lado, la titular de la Segegob se refirió a los posibles cambios que el Gobierno planea realizar al MEPCO, producto del alza del precio del petróleo.

Esta propuesta se podría presentar en las “próximas horas o días”, según adelantó el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

“Lo que estamos viviendo hoy es una crisis energética de proporciones históricas. La guerra en el Medio Oriente está afectando a todos los países del mundo y Chile no está exento de esta realidad“, explicó.

Siguiendo en esa línea, advirtió que “si nosotros no hacemos nada, el costo para Chile puede llegar a ser cerca de US$3 mil millones y como ustedes bien saben, esa plata no la tenemos y es una crisis gigantesca para el Estado”.

En cuanto a las medidas que podría tomar el Ejecutivo, la secretaria de Estado expresó que “especialmente el Ministerio de Hacienda, (está trabajando) en un plan concreto muy responsable con la situación mundial que se está viviendo hoy día y, lamentablemente, con la situación fiscal que heredamos”.

“En unos días será el ministro de Hacienda quien presentará las medidas, pero quiero repetir que estamos en una posición que estamos obligados a tomar medidas concretas responsables porque esto es una crisis internacional que golpea a todos los países, y también nos golpea a los chilenos”, cerró Sedini.