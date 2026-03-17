Lucía Dammert y zanja para combatir migración irregular: “Sabemos que no va a servir de mucho”

Para Lucía Dammert, el principal desafío de la actual administración es hacer frente a la percepción de inseguridad que existe en la población.

AGENCIA UNO

Lucía Dammert, ex jefa de asesores de Gabriel Boric, se refirió a la construcción de una zanja en la frontera norte, como parte del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el presidente José Antonio Kast, dejando ver sus dudas sobre su real impacto para enfrentar el crimen organizado y la migración irregular.

En entrevista con radio Usach, la también académica del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago destacó que se genere una estrategia articulada, “más allá del nombre, me parece importante que exista un programa”, acusando la falta de continuidad por parte del Estado en esta materia.

Sin embargo, le bajó el perfil a algunos de los anuncios realizados por el presidente Kast, aseverando que “la zanja sabemos que no va a servir para mucho, pero estamos en el momento de lo simbólico, como lo han hecho todos los gobiernos. Entonces a mí no me sorprende. Lo que me gustaría ver ahora es cómo vamos a avanzar, por ejemplo, con el tema de la migración irregular en Chile, qué es lo que va a pasar para entrar a regularizar a aquellos que tienen hijos chilenos”.

Para Lucía Dammert, el principal desafío de la actual administración es hacer frente a la percepción de inseguridad que existe en la población.

“El 80 y algo por ciento de la población cree que no puede salir de su casa de noche. Eso lleva a que los políticos, los gobiernos en general, traten de ponerle mucho énfasis en mostrar cientos de policías con autos nuevos, mostrar capacidad de acción. Ahora, eso dura un ratito, porque mostrar requiere hacer. Entonces yo creo que esa es la etapa en la que estamos”, puntualizó la ex jefa de asesores de Gabriel Boric.

Junto con ello, Dammert expresó que para enfrentar al crimen organizado “necesitas otro tipo de políticas, mucho más estructurales”, instando a fortalecer la investigación criminal, como por ejemplo en el lavado de activos.

“Para luchar contra el crimen organizado, los mercados ilegales, evidentemente necesitas otro tipo de políticas, mucho más estructurales, mucho más profundas… Lo que necesitamos hacer, es tratar de enfrentar el fenómeno de la migración de una forma mucho más sofisticada. Y eso significa que, obviamente, la gente no puede entrar a estar en el país de forma ilegal o irregular. Pero lo que necesitamos también es ver si tal vez ser más creativos y tener mejores mecanismos para visas de trabajo, para visas temporales, generar mecanismos de vinculación de la gente que viene para que pueda entrar y salir, si quiere entrar y salir a trabajar”, sentenció Lucía Dammert.