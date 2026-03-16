PDG reitera llamado a La Moneda para instalar minas antitanque en la frontera norte

Esto, recogiendo una de las propuestas de la campaña presidencial de Franco Parisi, abanderado y fundador del PDG, quien se mostró a favor de ubicar minas antiblindados y antitanque en el desierto.

La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) se refirió al inicio del Plan Escudo Fronterizo lanzado por el presidente José Antonio Kast, reiterando su llamado para que se analice la eventual instalación de minas antitanque en la frontera norte del país.

Esto, recogiendo una de las propuestas de la campaña presidencial de Franco Parisi, abanderado y fundador del PDG, quien se mostró a favor de ubicar minas antiblindados y antitanque en el desierto.

Ante, el diputado Fabián Ossandón indicó que La Moneda “debería analizar la propuesta de Parisi. En la emergencia que vivimos, hay que poner todas las ideas sobre la mesa y que el Ejecutivo con su equipo técnico las evalúe”.

Por su parte, su compañera de bancada, Tamara Ramírez, expresó que “si estamos construyendo una zanja, debemos asegurar que sea infranqueable. Analizar el uso de tecnología y medidas de disuasión de alto impacto es una responsabilidad con la soberanía de Chile”.

Para la diputada Flor Contreras, “evaluar esta medida técnica es pensar en la seguridad de todo el territorio nacional”, mientras Patricio Briones agregó que “la ciudadanía exige protección real. El análisis de esta propuesta debe ser serio y técnico, considerando los recursos necesarios para que el control fronterizo sea total y no existan puntos ciegos para el narcotráfico y el tráfico de personas”.