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Política

Roberto Ampuero asume la ONU: Kast designa cinco nuevos embajadores

Entre los nombramientos, destaca el ex diputado José Miguel Castro y Juan Manuel Santa Cruz, ingeniero comercial con magíster en Economía y Políticas Públicas.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, designó a cinco nuevos embajadores que representarán al país ante distintos organismos internacionales, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Estas designaciones buscan reforzar la presencia de Chile en foros multilaterales y fortalecer la cooperación en asuntos diplomáticos, comerciales y de desarrollo.

Entre los nombramientos destacan Roberto Ampuero, quien asumirá como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, y José Miguel Castro, designado representante ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington D.C. Ambos diplomáticos cuentan con amplia experiencia en relaciones internacionales y en la representación del país en el extranjero.

Asimismo, Juan Manuel Santa Cruz fue nombrado embajador ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), mientras que Luis Plaza asumirá como representante chileno ante organismos internacionales con sede en Ginebra. Por su parte, Marta Bonet será la embajadora ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), reforzando la estrategia de Chile en el ámbito comercial global.

Desde el Gobierno señalaron que estas designaciones son parte de un proceso continuo de actualización de la representación chilena en el exterior, asegurando que el país mantenga un rol activo y estratégico en los principales organismos internacionales.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, los nuevos embajadores asumirán sus cargos en las próximas semanas.

Las autoridades recalcaron que la designación de diplomáticos ante organismos multilaterales es clave para proyectar la política exterior chilena y participar en la toma de decisiones que afectan al país y a la región.

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