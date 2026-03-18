Votaciones, tensiones y azar: Quiénes lideran las 13 comisiones de la Cámara de Diputados

Durante la tarde de este miércoles se terminaron de definir las presidencias de las comisiones que faltaban en la Cámara de Diputados, jornada en la que hubo sorpresas especialmente en las comisiones de Ciencia y de Zonas Extremas.
En este proceso, el Partido Republicano logró aumentar la cantidad de presidencias que encabeza, mientras que el PDG también consiguió espacios en las comisiones de Mujer y de Desarrollo Social.
Cabe recordar que este martes, 13 comisiones ya habían elegido a sus presidentes, con un predominio de parlamentarios oficialistas y solo dos liderazgos en manos de la oposición.
De esta forma, esta jornada se definieron las presidencias de las comisiones de Derechos Humanos, Pesca, Minería, Medio Ambiente, Mujeres, Vivienda, Familia, Zonas Extremas, Seguridad Ciudadana, Ciencias, Desarrollo Social, Cultura y Recursos Hídricos.
Quiénes lideran las 13 comisiones de la Cámara de Diputados
- Comisión de Derechos Humanos: Gloria Naveillán (PNL) fue elegida presidenta con 7 votos, imponiéndose a Lorena Pizarro (PC), quien obtuvo 3.
- Pesca y Acuicultura: Alejandro Bernales (PL) resultó electo con 8 votos, superando a Carolina Tello (FA).
- Minería: El independiente Cristián Tapia fue elegido de forma unánime tras ser propuesto por Sebastián Videla (Ind.)
- Medio Ambiente: El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, asumió la presidencia, señalando que, pese a las diferencias, se buscará trabajar con respeto y enfoque democrático.
- Comisión de Mujer: Eileen Urqueta (PDG) fue elegida por unanimidad, aunque el proceso estuvo marcado por tensiones. Emilia Schneider (FA) propuso una pausa para consensuar una candidatura, lo que fue criticado por Mónica Becerra (Rep), generando un intercambio entre ambas parlamentarias.
- Vivienda: Juan Carlos Beltrán (RN) obtuvo 9 votos y venció a Héctor Ulloa (Ind. PPD), quien alcanzó 4.
- Recursos Hídricos: Daniel Bustos (Rep) se impuso a Nathalie Castillo (PC) por 6 votos contra 5, siendo clave el apoyo de Jaime Mulet (Frevs).
- Seguridad Ciudadana: Cristián Araya (Rep) fue elegido tras superar a Juan Valenzuela (PDG).
- Desarrollo Social: Tamara Ramírez (PDG) fue electa con 9 votos, derrotando a Carlos Carvajal (Ind. PPD), quien obtuvo 3.
- Cultura: Javiera Rodríguez (Rep) fue escogida con 7 votos, superando a Ignacio Achurra (FA).
- En Ciencias: Daniel Manouchehri (PS) logró una sorpresiva victoria con 7 votos frente a Patricio Briones (PDG), quien obtuvo 6.
- Familia: Juan Irarrázaval (Rep) fue elegido con mayoría absoluta: 7 votos, frente a 4 de Lorena Fries (FA) y 2 de Zandra Parisi (PDG).
- En Zonas Extremas y Antártica Chilena: La definición fue por azar tras dos empates a 6 votos entre Jorge Díaz (DC) y Alex Nahuelquín (PDG). Finalmente, una moneda decidió a favor de Díaz.