Votaciones, tensiones y azar: Quiénes lideran las 13 comisiones de la Cámara de Diputados

En este proceso, el Partido Republicano logró aumentar la cantidad de presidencias que encabeza, mientras que el PDG también consiguió espacios en las comisiones de Mujer y de Desarrollo Social.

AGENCIA UNO.

Durante la tarde de este miércoles se terminaron de definir las presidencias de las comisiones que faltaban en la Cámara de Diputados, jornada en la que hubo sorpresas especialmente en las comisiones de Ciencia y de Zonas Extremas.

En este proceso, el Partido Republicano logró aumentar la cantidad de presidencias que encabeza, mientras que el PDG también consiguió espacios en las comisiones de Mujer y de Desarrollo Social.

Cabe recordar que este martes, 13 comisiones ya habían elegido a sus presidentes, con un predominio de parlamentarios oficialistas y solo dos liderazgos en manos de la oposición.

De esta forma, esta jornada se definieron las presidencias de las comisiones de Derechos Humanos, Pesca, Minería, Medio Ambiente, Mujeres, Vivienda, Familia, Zonas Extremas, Seguridad Ciudadana, Ciencias, Desarrollo Social, Cultura y Recursos Hídricos.

Quiénes lideran las 13 comisiones de la Cámara de Diputados