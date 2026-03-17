Partido Republicano se impone en todas las comisiones de la Cámara y abre camino a proyectos del Gobierno de Kast

Este martes se llevó a cabo la primera sesión de la Cámara de Diputados correspondiente al ciclo legislativo 2026-2030, donde se definió a los integrantes de las 27 comisiones permanentes, que están compuestas por 13 parlamentarios cada una.
Tras la conformación que acordó el oficialismo, junto a la DC y el PPD, el Partido Republicano obtuvo la mayoría en todas las comisiones, logrando al menos tres representantes en las más relevantes, lo cual podría despejar el camino a proyectos del Gobierno de José Antonio Kast. Se trata de los comités de Hacienda, Gobierno y Constitución.
Por su parte, la UDI también saca cuentas alegres, ya que tendrá entre uno y dos diputados por comisión. El mapa de las comisiones se aprobó con un total de 95 votos a favor y 54 en contra, y se espera que en las sesiones de la tarde se determinen a los presidentes de las instancias.
En este contexto, desde el Partido Socialista manifestaron su preocupación por haber quedado al margen de la Comisión de Hacienda, afirmando que “constituye un intento evidente de marginar a nuestra bancada de una discusión central para el país”.
“La votación es una expresión del miedo que le tiene la derecha al rol que puede jugar el Partido Socialista. Excluir al PS de la Comisión de Hacienda no es casualidad, es el temor que tienen porque saben que nosotros somos la voz firme para defender la justicia tributaria, pero que sepan que vamos a defenderla con o sin asiento en esa comisión”, expresó el diputado Daniel Manouchehri (PS).
Por otro lado, desde el PC no escondieron su preocupación por la conformación de la Comisión de Derechos Humanos, donde el Partido Republicano tiene dos cupos.
Los diputados que integrarán las comisiones de la Cámara
Comisión de Gobierno: Ross (Rep), Riquelme (Rep), Carter (Rep), Coloma (UDI), Olavarría (UDI), Mora (RN), Tello (FA), Olivares (PDG), Valenzuela (PS), Parra (PPD), Pinilla (DC),Jofre (PNL) y Pérez (Evópoli).
Comisión de Relaciones Exteriores: Del Real (Rep), Schubert (Rep), Araya(Rep), Martínez (UDI), Ramírez (UDI), Beltrán (RN), Ñanco (FA), Parisi (PDG), Pizarro (PC), Venegas (PS), Soto (PPD), Díaz (DC) y Muñoz (PSC).
Constitución: Sánchez (Rep), J. A. Kast (Rep), Irarrázaval (Rep), Cretton (UDI), Hube (UDI), Ossandón (RN), Orrego (RN), Fries (FA), Jiles (PDG), Barraza (PC), Ilabaca(PS), Montalva (PPD) y Mulet (FRVS).
Educación: Becerra (Rep), Vergara (Rep), Charpentier (Rep), Bobadilla (UDI), Neumann (UDI), Pardo (RN), Schneider (FA), Contreras (PDG), Serrano (PC), Santana (PS), Barría (DC), Verdugo (PNL) y Concha (PSC).
Hacienda: A. Romero (Rep), Ugarte (Rep), Meza (Rep), Alessandri (UDI), Weisse (UDI), Schalper (RN), Durán (RN), Brito (FA), Valenzuela (PDG), Barrera (PC), Zamorano (PPD), Castillo (PDG) y Karlezi (PNL).
Deportes: Zamora (Rep), Moreno (Rep), Sulantay (UDI), Chandía (RN), Morales (FA), Fernández (FA), Briones (PDG), Santibáñez (PC), Tapia (PPD), Mella (DC), Urruticoechea (PNL), Arroyo (PSC) y Bianchi (Ind.)
Agricultura: Menchaca (Rep), Bustos (Rep), Reyes (Rep), Lilayú (UDI), N. Romero (UDI), Ramírez (RN), Bugueño (FA), Valdés (PDG), S. González (PC), Nuyado (PS), Muñoz (PDG), Navellán (PNL) y Alinco (FRVS).
Mujeres: Rodríguez (Rep), Becerra (Rep), Naranjo (UDI), C. Mora (RN), Schneider (FA), Schonhaut (FA), F. Contreras (PDG), Hassler (PC), Cucumides (PS), Veloso (PR), S. Concha (PSC), Camaño (DC) y A. Parra (PPD).
Derechos Humanos: B. Lorca (Rep), Bassaletti (Rep), Valdebenito (UDI), Martínez (UDI), Celis (RN), Celedón (FA), Nahuelquin (PDG), Pizarro (PC), Leiva (PS), Cuadrado (PPD), Hernando (PR), Naveillán (PNL) y J. Guzmán (Evópoli).
Pesca: Vergara (Rep), Riquelme (Rep), Bobadilla (UDI), González (RN), Tello (FA), Bugueño (FA), F. Ossandón (PDG), Valdés (PDG), N. Castillo (PC), Macías (PS), Carvajal (PPD), Gazmuri (AH), Bernales (PL).
Medio Ambiente: Reyes (Rep), Kunstmann (Rep), Barchiesi (Rep), Neumann (UDI), G. Ramírez (UDI), Pardo (RN), Bassa (FA), T. Ramírez (PDG), Gatica (PC), Crisóstomo (PS), J. Araya (PPD), P. Muñoz (PNL) y Malla (PL).
Vivienda: Charpentier (Rep), Neira (Rep), Santelices (Rep), Sabat (UDI), Olavarría (UDI), Beltrán (RN), Urrutia (FA), Betancurt (PDG), Serrano (PC), Nuyado (PS), Ulloa (PPD), Muñoz (PDG) y Karlezi (PNL).
Minería: Arqueros (Rep), Urcullú (Rep), S. Jeldrez (Rep), Sulantay (UDI), Ramírez (RN), Cáceres (FA), Olmos (PDG), Salinas (PC), Rivas (PS), Tapia (PPD), Díaz (PDG), Grohs (PNL), Videla (PL)
Personas Mayores: Becerra (Rep), Neira (Rep), Naranjo (UDI), Chandía (RN), Bugueño (FA), Urrutia (FA), Urqueta (PDG), Nahuelquin (PDG), S. Gonzalez (PC), Santana (PS), Malla (PL), Mulet (FRVS), Gazmuri (AH).
Defensa: Carter (Rep), Zamora (Rep), L. F. Sánchez (Rep), Sabat (UDI), Valenzuela (RN), Bassa (FA), Brito (FA), Olivares (PDG); Barraza (PC); Manoucheri (PS), Cuadrado (PPD), Marowski (PNL) y T. Kast (Evópoli).
Obras Públicas: Kunstmann (Rep), Menchaca (Rep); Irárrazaval (Rep), M. Perez (UDI), N. Romero (UDI), García (RN), Achurra (FA), F. Ossandón (PDG), N. Castillo (PC), Crisóstomo (PS), Tapia (PPD), Castillo (PDG) y Karlezi (PNL).
Salud: Santelices (Rep), Romero (Rep), Del Real (Rep), Lilayú (UDI), Valdebenito (UDI), Celis (RN), Fernández (FA), Bello (FA), Betancurt (PDG), Leiva (PS), Zamorano (PPD), Mella (DC) y Arroyo (PSC).
Trabajo: Ugarte (Rep), Meza (Rep), Schubert (Rep), Hube (UDI), Olavarría (UDI), Ossandón (RN), Yeomans (FA), T. Ramírez (PDG), Cuello (PC), Venegas (PS), Ulloa (PPD), Pinilla (PDG), Grohs (PNL).
Economía: Cristoffanini (Rep), Ross (Rep), Riquelme (Rep), Sulantay (UDI), Teao (UDI), Schalper (RN), Schonhaut (FA), Briones (PDG), Hassler (PC), Cucumides (PS), R. Soto (PPD), Muñoz (PDG), Verdugo (PNL).
Emergencia: S. Jeldrez (Rep), Arqueros (Rep), Weisse (UDI), Ramírez (RN), Schneider (FA), Winter (FA), Valdés (PDG), F. Contreras (PDG), Santibañez (PC), Rivas (PS), Ortiz (PDG), Veloso (PR), J. Guzmán (Evópoli).
Familia: Irarrázaval (Rep), B. Lorca (Rep), J. A. Kast (Rep), Naranjo (UDI), Durán (RN), Celedón (FA), Fries (FA), Parisi (PDG), Olmos (PDG), Pizarro (PC), Valenzuela (PS), Mella (PDG) y F. Muñoz (PSC).
Zonas Extremas: S. Jeldrez (Rep), C. eyes (Rep), Valdebenito (UDI), Valenzuela (RN), J. Morales (FA), Contreras (PDG), Barrera (PC), Macías (PS), R. Soto (PPD), Díaz (DC), Malla (PL), Alinco (FRVS) y Jofré (PNL).
Desarrollo Social: Santelices (Rep), Cristoffanini (Rep), M. Pérez (UDI), C. Mora (RN), Ñanco (FA), Cáceres (Fa), T. Ramírez (PDG), F. Contreras (PDG), Gatica (PC), Crisóstomo (PS), Carvajal (PPD), P. Muñoz (PNL) y S. Concha (PSC).
Ciencias: Neira (Rep), Ross (Rep), Martínez (UDI), Celis (RN), Yeomanss (FA), Winter (FA), Briones (PDG), Serrano (PC), Manoucheri (PS), Bianchi (IND.), Veloso (PR), Marowski (PNL) y J. Guzmán (Evópoli).
Seguridad Ciudadana: Barchiesi (Rep), Bassaletti (Rep), C. Araya (Rep), Coloma (UDI), Cretton (UDI), González (RN), Urrutia (FA), Valenzuela (PDG), Salinas (PC); Leina (PS), J. Araya (PPD), Pinilla (DC) y Navellan (PNL).
Cultura: Rodríguez (Rep), Moreno (Rep), Neumann (UDI), Chandía (RN), Achurra (FA), Betancurt (PDG), Cuello (PC), Santana (PS), T. Kast (Evópoli), Bernales (PL), Urruticoechea (PNL), Hernando (PR) y J. Perez (Evópoli).
Recursos Hídricos: Urcullú (Rep), Bustos (Rep), Weisse (UDI), García (RN), Bello (FA), Tello (FA), Urqueta (PDG), N. Castillo (PC), Cucumides (PS), Barría (DC), Videla (PL), Mulet (FRVS) y Zamorano (PPD).