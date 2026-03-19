Sonríe Claudio Orrego: Fiscalía desestima investigación por coaching cuestionado por Contraloría

Con esto, se cae uno de los principales argumentos de los consejeros regionales de la UDI y el Partido Republicano para pedir al Tribunal Calificador de Elecciones que decrete la remoción de Claudio Orrego.

AGENCIA UNO

El gobernador Claudio Orrego sumó un nuevo triunfo judicial, luego que la Fiscalía Oriente decidiera no perseverar en la investigación por eventual irregularidades en el financiamiento estatal de unas charlas de coaching.

Según consignó Contraloría, se destinaron $31 millones para un servicio que “aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a gobernador regional” y no a cuestiones vinculadas a la Gobernación Metropolitana, como aludía el contrato entre las partes.

Ante esta decisión, el gobernador Claudio Orrego expresó que “la decisión que acaba de tomar el Ministerio público confirma que la acusación que el Partido Republicano hizo para destituirme ante el TRICEL se funda en argumentos falsos. Estamos satisfechos con esta decisión y queremos destacar el trabajo de la Fiscalía Oriente, quien ante nuestra disposición de colaboración, actuó con diligencia y objetividad”.

José Pedro Silva y Miguel Schurmann, defensores de la autoridad regional, destacaron la postura del Ministerio Público, “quienes después de una completa revisión de todos los equipos electrónicos, celulares y correos tanto del gobernador como de todo su equipo cercano, no encontraron antecedentes que dieran cuenta de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos”.

Con esto, se cae uno de los principales argumentos de los consejeros regionales de la UDI y el Partido Republicano para pedir al Tribunal Calificador de Elecciones que decrete la remoción de Claudio Orrego.