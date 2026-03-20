“Es un proceso muy sano”: Gobierno anuncia las primeras medidas de auditoría a administración de Boric

Esta jornada se constituyó en La Moneda el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el cual analizará el uso de los recursos públicos durante la saliente administración de Gabriel Boric.

La instancia, presidida por la subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo, tiene entre sus integrantes a los subsecretarios del Interior, Máximo Pávez; de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, el director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez y el representante del Gabinete Presidencial, Francisco Riveros.

Esta auditoría fue cuestionada por el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien expresó que “nosotros como gobierno, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar”.

“Veníamos de un déficit muy grande, venía la PGU desfinanciada, venía toda la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, venía toda la deuda con los prestadores privados por el COVID-19; pero nos dedicamos a gobernar. Y lo tercero es que no teníamos previsto una reforma que bajara impuestos, ni tampoco teníamos planes de aumentar drásticamente el gasto público”, detalló Marcel.

Ante esto, Constanza Castillo respondió que “empezar una nueva administración haciendo una inspección total de las cuentas bancarias es un proceso muy sano para dar la información total y transparente de los recursos públicos a los chilenos”.

Sobre los dichos de Marcel, agregó que “no nos estamos quejando, sino que estamos trabajando para los chilenos, para dar certezas, y lo estamos haciendo en las diferentes áreas que son prioritarias para el presidente de la República”.

En cuanto a la labor del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, la subsecretaria puntualizó que “esta es una instancia clave que nos permitirá conducir y agilizar este proceso en un esfuerzo inédito donde activaremos a más de mil auditores internos para revisar el estado de las cuentas fiscales y decirle con total transparencia a los chilenos en qué se gastó cada peso público”.

Las primeras medidas del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal

Como primer paso en la auditoría al gobierno de Gabriel Boric se dispuso solicitar a los servicios públicos entregar, en un plazo de 17 días -hasta el 6 de abril-, información sobre el uso de los recursos fiscales entre el año 2025 y el 11 de marzo de 2026, iniciando así la revisión del estado en que se reciben las cuentas públicas.

Toda la información solicitada a los servicios públicos será procesada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Ese consejo deberá presentar los primeros hallazgos el 10 de abril.

El proceso contempla una entrega progresiva de información histórica: Entre el 6 y el 16 de abril se deberá remitir la información correspondiente a 2024; entre el 17 y el 27 de abril, la del año 2023; y entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la correspondiente a 2022.

Junto con ello, se priorizarán cinco áreas claves de análisis de información: transferencias y convenios, compras públicas, contratos de relevancia fiscal, gestión de personas y ejecución presupuestaria.